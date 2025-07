Rotary Club Rimini: servizi, progetti e visione per il futuro

Uno dei momenti più significativi della visita è stato l’incontro con S.E. Mons. Nicolò Anselmi

Giovedì 10 luglio 2025, il Rotary Club Rimini ha accolto la visita ufficiale del Governatore del Distretto Rotary 2072, Dott. Guido Giuseppe Abbate, accompagnato dalla consorte Manuela e dall’assistente Dott. Marino Albani.

Il Governatore, assieme al Presidente del Club, Dott. Stefano Santucci, e alla Dott.ssa Francesca Raggi, responsabile della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Rimini, ha iniziato la giornata con una visita ad alcuni reparti dell’area pediatrica dell’Ospedale “Infermi”, prendendo atto dei numerosi services realizzati negli anni dal Rotary Club Rimini a loro favore.

Successivamente, il Governatore, accompagnato dal Prof. Alessandro Giovanardi, storico e critico d'arte, ha potuto ammirare le opere esposte nella galleria d’arte di Palazzo Buonadrata, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

Uno dei momenti più significativi della visita è stato l’incontro con S.E. Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo della Diocesi di Rimini. Un confronto profondo sulle problematiche sociali del territorio, con particolare attenzione al tema del disagio abitativo, che tocca sempre più famiglie nella nostra provincia.

Nel pomeriggio si sono svolti gli incontri istituzionali con il Direttivo e i Presidenti delle Commissioni del Club, durante i quali sono stati presentati al Governatore i progetti e le attività che il Rotary Club Rimini intende realizzare a livello locale nei prossimi mesi.

La visita si è conclusa con un momento conviviale con i soci del Club e i loro familiari, nel corso del quale il Governatore ha avuto la possibilità in particolare di parlare del tema dell’annata rotariana “Uniti per fare del bene” e delle attività in programma da parte del Distretto a supporto dei Club locali.