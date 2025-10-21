Rottamazione delle cartelle esattoriali: per chi vale e come funziona

La guida alla "rottamazione quinquies" di Lega Consumatori Rimini

Lega Consumatori Rimini comunica che, con la prossima manovra di bilancio, arriverà la “Rottamazione quinquies”, ossia una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, che riguarderà le cartelle dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Potrà aderire solo chi ha presentato la dichiarazione ma ha omesso il pagamento, mentre sarà escluso chi non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi e anche chi è stato oggetto di accertamento. Il debito potrà essere corrisposto in un'unica soluzione oppure potrà essere rateizzato su 9 anni con 54 rate bimestrali tutte di pari importo. Non è prevista al momento alcuna rata minima iniziale: è stata accantonata infatti l'ipotesi di fissarla a 100. Potranno aderire alla misura anche i tributi relativi agli enti locali, come ad esempio multe, Imu e Tari.

Come già per le rottamazioni precedenti, il contribuente potrà estinguere i debiti, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Si decadrà dal beneficio dopo due rate non pagate - anche non consecutive - ma con un meccanismo maggiormente punitivo rispetto alla precedente “Rottamazione quater”: il debito residuo non sarà infatti rateizzabile e dovrà essere a quel punto corrisposto in un'unica soluzione.

Sono esclusi da questa nuova definizione agevolata i debiti già oggetto di rottamazione con la “quater” (la definizione agevolata tuttora in corso, che riguarda i carichi fino al 30 giugno 2022). Chi al 30 settembre risulta in regola con i versamenti della “quater” non potrà infatti sospendere i pagamenti e passare alla “quinquies”: i debiti già "indicati" nelle domande di “Rottamazione quater” per i quali i pagamenti previsti sono regolari non potranno infatti essere inseriti nelle domande della “Rottamazione quinquies”.

Ad oggi non sono state ancora emesse le modalità operative per l’esecuzione delle domande per la nuova definizione agevolata delle cartelle: Lega Consumatori Rimini, che si era già in passato occupata anche delle precedenti rottamazioni (ivi compresa la “quater”), informerà l’utenza non appena sarà disponibile tale dato, e creerà un apposito sportello presso la propria sede in Via Circonvallazione Occidentale n. 58 in Rimini, per poter esaminare la documentazione ed effettuare poi le domande in favore degli utenti.