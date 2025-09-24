Royal Enfield, uno dei brand motociclisti più longevi al mondo sarà a Malle Mutór a Rimini

Al Malle Mutór 2025, Royal Enfield Riviera presenterà le ultime novità del marchio

Dal 23 al 26 ottobre la Riviera Romagnola sarà il cuore pulsante dell’avventura su due ruote con il Malle Mutór 2025, uno degli eventi mototuristici più attesi nel panorama internazionale. Tra i protagonisti ci sarà Royal Enfield Riviera, giovane concessionaria che ha saputo portare in Romagna non solo un marchio iconico, ma un autentico stile di vita fatto di viaggi, raduni ed esperienze condivise.

Fondata nel 1901, Royal Enfield è uno dei brand motociclistici più longevi al mondo. Modelli come la Bullet e la Himalayan hanno scritto pagine di storia, incarnando valori come robustezza, essenzialità e libertà. Oggi il marchio continua a crescere con proposte che mantengono intatto il fascino classico, arricchendolo con soluzioni moderne e comfort senza tempo.

Al Malle Mutór 2025, Royal Enfield Riviera presenterà le ultime novità del marchio, offrendo agli appassionati l’opportunità di scoprire da vicino motociclette pensate per superare i limiti e vivere l’ignoto. Il pubblico potrà toccare con mano modelli che non inseguono la tecnologia esasperata, ma l’anima del viaggio, la connessione tra uomo, macchina e strada.