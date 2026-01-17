Ruba un ciclomotore e aggredisce un poliziotto: arrestato a Rimini 30enne senza fissa dimora

L'uomo era irregolare sul territorio nazionale

La Polizia di Stato di Rimini, nelle prime ore del mattino del 16 gennaio scorso, ha arrestato un cittadino marocchino di circa trent’anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali. L’uomo, dopo essersi impossessato di un ciclomotore, ha tentato la fuga colpendo uno degli agenti intervenuti.

Intorno alle ore 1.53, le Volanti, impegnate nel servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in viale Tripoli in direzione monte, hanno notato due soggetti che spingevano un ciclomotore nel buio, con atteggiamento sospetto. Alla vista degli agenti, i due stranieri hanno accelerato il passo e, nonostante l’alt intimato dalla Polizia, uno dei due si è dato alla fuga mentre l’altro si è fermato, mostrando collaborazione.

Il fuggitivo è stato inseguito e raggiunto dagli agenti che, con non poca fatica, sono riusciti a condurlo in Questura. Durante le fasi dell’arresto, l’uomo ha lanciato un sasso contro uno dei poliziotti, che è riuscito a schivare l’oggetto, venendo colpito solo di striscio al palmo della mano.

Dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza è emerso che il ciclomotore era stato rubato poco prima dal parcheggio di un’abitazione. Contattato il proprietario, lo stesso ha confermato il furto e, dopo aver sporto denuncia, ha riavuto il mezzo.

Alla luce dei fatti accertati, l’uomo è stato arrestato per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e condotto presso la Casa Circondariale di Rimini.