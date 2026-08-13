Ruba un profumo e spinge la commessa del negozio: arrestato a Rimini

Arrestato mentre tentava di liberarsi della refurtiva

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, la Questura di Rimini ha arrestato un giovane di nazionalità colombiana, resosi responsabile del reato di rapina impropria.

Nello specifico, intorno alle ore 15.30, una volante è stata inviata presso un negozio in Centro storico poichè la responsabile ha riferito che un ragazzo, dopo aver prelevato un profumo, l'aveva colpita violentemente con una forte spinta per guadagnarsi la fuga.

I poliziotti giunti sul posto hanno appreso subito le descrizioni dell’uomo, scappato in direzione stazione; le volanti in zona si sono messe alla ricerca fino a che una pattuglia non ha notato una persona con le stesse caratteristiche, che alla vista degli equipaggi ha sfilato un profumo dall’interno dei pantaloni tentando di posizionarlo in un cestino della bicicletta lì presente.

I poliziotti hanno fermato il soggetto e recuperato il profumo; il giovane è stato quindi fatto salire sull’autovettura di servizio, sottoposto a perquisizione personale e trasportato presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito.

Dagli accertamenti in banca dati è emerso che il ragazzo aveva diversi precedenti per furto aggravato e condanne per reati specifici. Per i fatti contestati è stato quindi arrestato per il reato di rapina impropria, in attesa del rito direttissimo, che si terrà nella giornata odierna.