Rubavano alimenti dai Tir diretti ai supermercati: arrestati a Rimini due camionisti

Pedinati dai carabinieri, sono stati sorpresi mentre manomettevano i sigilli di un mezzo pesante per sottrarre parte del carico

Due camionisti di 36 e 53 anni, residenti uno a Ravenna e l'altro nel Riminese, sono stati arrestati oggi (23 luglio) per l'ipotesi di reato di furto: sono accusati di aver sottratto generi alimentari dai tir che rifornivano i supermercati di una nota catena della grande distribuzione. Le indagini dei Carabinieri sono scattate dopo la segnalazione effettuata dal titolare della ditta di autotrasporti del Nord Italia che gestisce il trasporto della merce. Nella fattispecie, sotto osservazione è finita la filiale che ha come base logistica Forlì e rifornisce i punti vendita delle Marche: questo a causa di strani ritardi nell'arrivo a destinazione. I Carabinieri hanno dunque pedinato i due tir guidati dagli indagati: all'altezza di Rimini, sono usciti dall'autostrada, senza motivo, per poi fermarsi in una piazzola. Gli operatori dell'Arma li hanno sorpresi mentre cercavano di manomettere i sigilli agli sportelloni per prelevare la merce. Il passo successivo sono state le perquisizioni dei due domicili: nell'abitazione del ravennate, sono stati trovati prodotti del supermercato, refurtiva del valore di diverse migliaia di euro. A quel punto è scattato il duplice arresto.