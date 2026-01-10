Ruben Bondì porta la cucina romagnola al Mercato Coperto di Rimini

“Cucina al mercato con Ruben” è un format che valorizza la cucina italiana partendo dai mercati storici delle città e dai loro produttori

Dall’11 al 15 gennaio il Mercato Coperto di Rimini diventerà il set del programma televisivo “Cucina al mercato con Ruben”, con lo chef Ruben Bondì, in onda su Food Network (canale 33) a partire dal 15 febbraio alle ore 15.00.

Dopo aver fatto tappa a Roma, Napoli e Palermo, Ruben Bondì è pronto a portare la sua cucina autentica, verace e profondamente legata ai territori al Mercato Coperto di Rimini, cuore pulsante della città e luogo simbolo della tradizione gastronomica locale.

Nel corso della serie, lo chef esplorerà i banchi del mercato di via Castelfidardo (le riprese saranno effettuate dalle 7 del mattino alle ore 14 circa) e interagirà con i passanti alla ricerca di ingredienti e prodotti tipici del territorio, che diventeranno protagonisti di ricette capaci di raccontare sapori, colori e storia della cucina romagnola. Ampio spazio sarà dedicato non solo alle eccellenze locali, ma anche alle ricette simbolo della tradizione, a partire dall’immancabile piadina, emblema della convivialità e dell’identità gastronomica riminese e romagnola.

La cucina romagnola è cucina “povera" per tradizione, ma “ricca” di sapori, capace di valorizzare ogni prodotto del territorio. Si basa su preparazioni semplici che esaltano i sapori dell'orto, le carni da pascolo, i formaggi genuini, le erbe di campo, le paste artigianali, l’olio dop delle colline di Romagna, il pesce azzurro, prodotto locale per eccellenza.

La piada o piadina abbraccia tutti i sapori e si distingue da nord a sud per dimensioni e spessore: più si va verso il sud della regione, più la piada diventa grande e sottile.

Non solo i prodotti, le ricette e il mercato: la città sarà protagonista sin dai lanci del programma, con riprese che valorizzeranno alcuni dei luoghi più belli di Rimini. Le telecamere immortaleranno Piazza Cavour, l'Arco di Augusto, il Borgo San Giuliano con i murales dedicati a Fellini, il molo, il Ponte di Tiberio e le spiagge, offrendo agli spettatori di tutta Italia un affascinante viaggio visivo nel cuore di Rimini.

“Cucina al mercato con Ruben” è un format che valorizza la cucina italiana partendo dai mercati storici delle città e dai loro produttori, ed è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery.