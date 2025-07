RunRise 2025, la magia della corsa-camminata all'alba torna in spiaggia a Rimini

Sabato 12 luglio la nona edizione della corsa solidale al sorgere del sole a sostegno di Rimini for Mutoko

Tutto pronto per RunRise 2025, la corsa-camminata all’alba più attesa dell’estate. Sabato 12 luglio, al sorgere del sole, centinaia di persone si ritroveranno sulla spiaggia di Rimini per partecipare alla nona edizione dell’evento solidale promosso da Rimini for Mutoko, a sostegno dei propri progetti benefici.

La partenza è fissata alle 5:38 in punto dal bagno 14, nuova location per questa edizione, con due percorsi a scelta da 3 o 6 chilometri.

Le iscrizioni sono già aperte: in spiaggia al bagno 14 domenica 6 luglio (mattina e pomeriggio) e dal 7 all’11 luglio (pomeriggio, dalle 16 alle 19.30), online sul sito www.riminiformutoko.it, oppure direttamente la mattina dell’evento.

Al termine della corsa, come sempre, colazione con brioches e caffè per tutti gli iscritti.