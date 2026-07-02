Sabato 4 luglio a Perticara il rock dal vivo dei Ciuma: un viaggio tra folk, progressive e poesia

La band porterà sul palco uno spettacolo che unisce musica popolare, rock, classica e cantautorato, raccontando emozioni, ribellione e bellezza

Sabato 4 luglio Perticara si prepara ad accogliere una serata all'insegna della musica dal vivo con il concerto dei Ciuma, formazione che propone un originale percorso sonoro capace di fondere tradizione e modernità. Attivo fin dal 1991 con il gruppo Bevano Est, il fondatore della band ha composto e inciso numerosi lavori discografici, partecipando ai più importanti festival di musica e teatro in Italia e all'estero. Un'esperienza artistica che oggi si riflette nel progetto Ciuma, dove le influenze della musica dei popoli si intrecciano con sonorità rock e progressive, richiami alla musica classica e atmosfere tipiche della canzone d'autore. Il repertorio si distingue per la capacità di raccontare il vissuto personale, l'intimità, la ribellione e le bellezze della vita attraverso testi e melodie coinvolgenti, dando vita a un concerto intenso e ricco di suggestioni. L'appuntamento è in programma sabato 4 luglio a Perticara e promette di regalare al pubblico una serata di grande musica, in cui generi diversi si incontrano in un linguaggio artistico autentico e ricco di emozioni.