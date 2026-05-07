Sabato 9 maggio l'ultimo saluto a Chiara Bacchini: Riccione si stringe nel cordoglio
La cerimonia funebre officiata nella Chiesa di San Martino
A cura di Riccardo Giannini
07 maggio 2026 17:38
Sarà sabato (9 maggio) il giorno del funerale di Chiara Bacchini, la 18enne morta in un incidente stradale avvenuto tra le vie Monte Bianco e Castrocaro, a Riccione. La cerimonia funebre sarà officiata alle 15 presso la Chiesa di San Martino, mentre il rosario verrà celebrato domani (venerdì 8 maggio) alle 20.30. La giovane frequentava il liceo Volta Fellini, il gruppo Scout Riccione 1 ed era un'atleta del Centro Karate di Riccione. Le è stato fatale il sinistro contro un'auto, mentre si trovava in sella al suo scooter.