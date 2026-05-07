Sabato 9 maggio l'ultimo saluto a Chiara Bacchini: Riccione si stringe nel cordoglio

La cerimonia funebre officiata nella Chiesa di San Martino

Sarà sabato (9 maggio) il giorno del funerale di Chiara Bacchini, la 18enne morta in un incidente stradale avvenuto tra le vie Monte Bianco e Castrocaro, a Riccione. La cerimonia funebre sarà officiata alle 15 presso la Chiesa di San Martino, mentre il rosario verrà celebrato domani (venerdì 8 maggio) alle 20.30. La giovane frequentava il liceo Volta Fellini, il gruppo Scout Riccione 1 ed era un'atleta del Centro Karate di Riccione. Le è stato fatale il sinistro contro un'auto, mentre si trovava in sella al suo scooter.