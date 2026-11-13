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Calcio Eccellenza girone B

Sabato c'è il super derby dell'Alta Valmarecchia: sfida Pietracuta - Novafeltria, in palio punti salvezza

I rossoblù di Fregnani sono reduci da 4 sconfitte di fila, i gialloblù di Mancini hanno perso domenica lo scontro diretto con l'Osteria Grande

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
13 novembre 2026 06:00
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Sabato c'è il super derby dell'Alta Valmarecchia: sfida Pietracuta - Novafeltria, in palio punti salvezza - A sinistra Luca Fregnani, a destra Massimo Mancini
A sinistra Luca Fregnani, a destra Massimo Mancini
Pietracuta di San Leo
Sport
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Domani (sabato 14 novembre) alle 14.30 lo stadio Bindi di Pietracuta ospiterà il derby dell'Alta Valmarecchia tra la squadra di casa e il Novafeltria. Il Pietracuta allenato da Luca Fregnani si trova in piena zona playout, con 11 punti, e nelle ultime 4 partite ha totalizzato altrettante sconfitte. Il Novafeltria, guidato da Massimo Mancini, è davanti di 4 lunghezze, in trasferta è imbattuto da 3 gare, mentre nelle ultime 3 casalinghe ne ha vinta una e perse due. Il derby è aperto a ogni pronostico: la squadra di casa potrà presentare due preziosi rinforzi, il portiere Cerretani e il difensore Nastase. L'indisponibilità di Pollini, due anni fa protagonista nel campionato vinto dal Tropical Coriano e lo scorso anno autore di buone prestazioni anche in D, ha pesato, benché il giovane portiere Mattei non abbia demeritato, come non ha demeritato Balducci, ex di turno, titolare a sorpresa tra i pali del Novafeltria. Oggi i gialloblù ritrovano il loro attaccante più pericoloso, Filippo Mancini, fermo per squalifica con l'Osteria Grande. Ci sarà anche Frihat, indispensabile per il pressing offensivo, mentre Giacomini, che si è sbloccato, è in crescita. A centrocampo le certezze rispondono ai nomi di Piva, Giacobbi e Castellani. Il Pietracuta, nel reparto di mezzo, ha perso il suo playmaker Mani per infortunio. Fregnani ha adattato Sapori, oppure ha schierato il 4-2-3-1 e il 4-4-2, davanti Gessaroli e Rivi hanno segnato 5 reti in due, poi ci sono i due gol segnati da Filippo Fabbri. Nel Novafeltria l'ex di turno Galli è entrato nel tabellino due volte, Filippo Mancini sei. La differenza reti (-2 contro -10) pende a favore degli ospiti, i numeri per i gialloblù sono buoni e farebbero pensare a un campionato fuori dalla zona "rossa". Ma non bisognerà distrarsi perché un paio di scivoloni consecutivi possono cambiare tutto.

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