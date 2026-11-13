Calcio Eccellenza girone B Sabato c'è il super derby dell'Alta Valmarecchia: sfida Pietracuta - Novafeltria, in palio punti salvezza

I rossoblù di Fregnani sono reduci da 4 sconfitte di fila, i gialloblù di Mancini hanno perso domenica lo scontro diretto con l'Osteria Grande

Domani (sabato 14 novembre) alle 14.30 lo stadio Bindi di Pietracuta ospiterà il derby dell'Alta Valmarecchia tra la squadra di casa e il Novafeltria. Il Pietracuta allenato da Luca Fregnani si trova in piena zona playout, con 11 punti, e nelle ultime 4 partite ha totalizzato altrettante sconfitte. Il Novafeltria, guidato da Massimo Mancini, è davanti di 4 lunghezze, in trasferta è imbattuto da 3 gare, mentre nelle ultime 3 casalinghe ne ha vinta una e perse due. Il derby è aperto a ogni pronostico: la squadra di casa potrà presentare due preziosi rinforzi, il portiere Cerretani e il difensore Nastase. L'indisponibilità di Pollini, due anni fa protagonista nel campionato vinto dal Tropical Coriano e lo scorso anno autore di buone prestazioni anche in D, ha pesato, benché il giovane portiere Mattei non abbia demeritato, come non ha demeritato Balducci, ex di turno, titolare a sorpresa tra i pali del Novafeltria. Oggi i gialloblù ritrovano il loro attaccante più pericoloso, Filippo Mancini, fermo per squalifica con l'Osteria Grande. Ci sarà anche Frihat, indispensabile per il pressing offensivo, mentre Giacomini, che si è sbloccato, è in crescita. A centrocampo le certezze rispondono ai nomi di Piva, Giacobbi e Castellani. Il Pietracuta, nel reparto di mezzo, ha perso il suo playmaker Mani per infortunio. Fregnani ha adattato Sapori, oppure ha schierato il 4-2-3-1 e il 4-4-2, davanti Gessaroli e Rivi hanno segnato 5 reti in due, poi ci sono i due gol segnati da Filippo Fabbri. Nel Novafeltria l'ex di turno Galli è entrato nel tabellino due volte, Filippo Mancini sei. La differenza reti (-2 contro -10) pende a favore degli ospiti, i numeri per i gialloblù sono buoni e farebbero pensare a un campionato fuori dalla zona "rossa". Ma non bisognerà distrarsi perché un paio di scivoloni consecutivi possono cambiare tutto.