Calcio Eccellenza B Sabato di anticipi in Eccellenza: in campo Pietracuta e Santarcangelo

Sanpaimola, Valsanterno, Castenaso: tre squadra che possono spiccare il volo

La nona giornata del girone B di Eccellenza apre oggi (sabato 24 ottobre) con ben cinque anticipi, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì (28 ottobre). Al Bindi il Pietracuta attende un Castenaso a due velocità. Inarrestabile in casa, con 4 vittorie su 4 (dato migliore anche del Rimini, fermo a 3 su 3), ma in difficoltà in trasferta, con 3 pareggi e una sconfitta (in casa del Novafeltria). Il Pietracuta è invece all'opposto: viaggia meglio in trasferta, con 8 punti raccolti su 12, che in casa, dove il bottino è piuttosto scarno, 3 su 12. La partita di oggi è un test significativo per valutare la forza delle due compagini: il Pietracuta può ambire ai playoff o dovrà accontentarsi di un salvezza? Il Castenaso può togliere al Massa Lombarda il ruolo di terzo incomodo alle spalle di Rimini e Imolese?

Un'altra domanda riguarda la Sammaurese. Al di là della penalizzazione, è squadra da vertice? Oggi i giallorossi sono attesi al Mazzola dal Santarcangelo, alla ricerca della prima vittoria: sfumata per un gol al 94' e per le prodezze del portiere Forti nel derby con la Savignanese, neanche sfiorata nella trasferta di Borgo Tossignano con la Valsanterno. La Sammaurese, dopo 4 partite senza vincere, ha ritrovato i tre punti espugnando l'Urbini-Casali di Secchiano, infliggendo al Novafeltria la prima sconfitta casalinga della stagione. Un risultato non banale.

Oggi sono attese indicazioni anche sul Sanpaimola: la formazione di Conselice, allenata da Sintini, può sognare? A -1 dal Castenaso, con l'impresa del Neri che rimane negli annali: il Rimini battuto 3-2 (mai Roberto aveva subito gol in casa), il 20enne Francesco Montuschi che si gode un inizio di stagione da 4 reti, una in più di quelle realizzate nella passata stagione. Intuizione geniale di Sintini, spostare Montuschi, una mezzala che ha diversi gol nei piedi, nel ruolo di falso nove. Oggi il Sanpa testa la propria forza al cospetto di una delle squadre più in forma, altra rivelazione del Girone B: la matricola terribile Valsanterno, 6 punti su 6 in 7 giorni con San Marino e Santarcangelo, ma anche 4 punti tra Sammaurese e Russi, per un mini ciclo di 4 partite senza sconfitte. Gara ugualmente interessante è quella tra Fratta Terme e Medicina Fossatone: i bolognesi sono un po' più indietro, rispetto alle previsioni della vigilia, e devono evitare di rimanere invischiati nella zona rossa. Infine a scendere in campo saranno la Comacchiese e il Futball Cava Ronco. I ferraresi sono stati rinvigoriti dalla cura Nordi in panchina: dal 6-0 subito con la Sammaurese, hanno fatto 11 punti su 15 a disposizione, dalla zona salvezza sono in zona playoff. Il pronostico pende nettamente a favore della Comacchiese. Il Futball Cava Ronco Forlì riuscirà a ribellarsi al ruolo di vittima designata? Altra domanda non banale, in un campionato divertente a prescindere dal duello in vetta.



QUI PIETRACUTA Solite assenze pesanti in casa Pietracuta. A Pollini e Mani si aggiunge infatti il difensore Bellucci. Out anche Cesarini e Celli, Medici verrà valutato. Se non recupera, Faeti va a destra, Marinucci a sinistra, Tiraferri al centro. Davanti una maglia contesa da Gessaroli e Proverbio. Fregnani schiererà il 4-2-3-1: Mattei; Faeti, Tiraferri, Guidi, Marinucci; Fabbri, Zani; Galassi, Sapori, Proverbio; Rivi.

QUI SANTARCANGELO Due gli assenti per la squadra clementina: Satalino e Meloni. Muratori è recuperato e dovrebbe partire titolare. Per il ruolo di centravanti ballottaggio Da Rugna-Foschi, ma non è da escludere una terza soluzione: Banzola a sinistra e Fuchi falso nove. Mastronicola schiererà il 4-3-3: Golinucci; Brolli, Jaupi, Zaghini, Domeniconi; Dy.Capasso, Giorgini, Lepri; Muratori, Da Rugna, Fuchi.