Sabato di calcio per il nostro territorio: in campo il Santarcangelo e c'è il derby Misano-Riccione

In Promozione la capolista Roncofreddo fa visita allo Spiv

Oggi (sabato 26 settembre) inizia la quinta giornata del girone B di Eccellenza con un match che interessa da vicino il nostro territorio: il Santarcangelo scende in campo al Mazzola contro la Comacchiese. I gialloblù, allenati da Mastronicola, hanno trovato il primo punto del campionato contro la Fratta Terme, dopo 3 sconfitte di fila contro Medicina Fossatone, Imolese e Rimini. Quello di oggi è un test probante per verificare i progressi del rinnovato Santarcangelo, che ha affidato le chiavi della regia all'ex Novafeltria Giorgini, lo scorso anno impiegato da Mancini come mezzala o trequartista. Contro la Fratta, Mastronicola a centrocampo ha anche rilanciato il veterano Cenci, una delle chiocce di una squadra molto giovane. E domenica scorsa sono state determinanti le parate del portiere Golinucci, che a 22 anni ha già un buon bagaglio di esperienza in categoria.

Scendendo invece di categoria, oggi per la terza giornata del girone D, i fari sono puntati sul derby del Santamonica tra Misano e Riccione, due squadre partite con il freno a mano tirato. Il Misano ha pareggiato 2-2 a Diegaro e perso in casa 1-0 con il Cesenatico, altra squadra favorita per la vittoria finale. I riccionesi hanno fermato il Cesenatico sul pari per 0-0, ma al Nicoletti sono stati sconfitti 3-2 dal Cervia, un'altra delle big del campionato. Sempre oggi pomeriggio scende in campo anche la capolista Roncofreddo, in trasferta sul campo del fanalino di coda San Pietro In Vincoli, zero punti nelle prime due gare.