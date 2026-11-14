Verso il voto del 2027 Sadegholvaad ci riprova: il Pd compatto per il Jamil-bis

Il Partito Democratico approva all’unanimità la ricandidatura. Il 22 novembre l’annuncio con gli alleati del centrosinistra

La strada verso il bis è ormai tracciata. Jamil Sadegholvaad si prepara a chiedere ai riminesi un secondo mandato alla guida del Comune. La direzione comunale del Partito democratico ha approvato all’unanimità la sua ricandidatura, al termine della riunione di giovedì scorso e per il sindaco è arrivato un lungo applauso. L’investitura politica è dunque arrivata, mentre per l’annuncio pubblico bisognerà attendere domenica 22 novembre.

Sarà l’arena Francesca da Rimini a ospitare l’iniziativa dal titolo “Da qui, a domani insieme”, organizzata dal Pd con le altre forze della coalizione. Un appuntamento che segnerà di fatto l’avvio della campagna elettorale per le amministrative del 2027. Attorno a Sadegholvaad si sta infatti componendo un’alleanza che comprende Alleanza Verdi e Sinistra, Più Europa, Partito socialista italiano, Progetto Civico Italia, Italia Viva, Possibile e la lista Jamil Rimini. Anche il Movimento 5 Stelle è orientato a sostenere il sindaco uscente, ma il percorso di confronto sul programma deve ancora essere completato.

La decisione del Pd arriva al termine di una fase nella quale la conferma del primo cittadino era considerata sempre più probabile. Nei giorni scorsi anche la segretaria nazionale Elly Schlein, in visita a Rimini per Ecomondo, aveva espresso il proprio sostegno alla continuità amministrativa. Ora il voto unanime della direzione comunale mette un punto fermo sul nome del candidato. La sfida del 2027 si giocherà anche su quanto realizzato in questi anni e sugli interventi ancora da portare a termine. In questi mesi la città ha attraversato una stagione di cantieri e trasformazioni, dal Parco del Mare agli interventi sulla rete fognaria, fino ai progetti di riqualificazione urbana. Temi che inevitabilmente entreranno nel confronto elettorale, insieme alle questioni più sentite dai cittadini: mobilità, servizi, commercio, turismo e qualità della vita nei quartieri.

Sul fronte opposto, il centrodestra deve ancora definire il proprio candidato. Tra i nomi circolati ci sono quello del civico Manuel Mussoni e quello dell’avvocato Carlo Rufo Spina, sostenuto da una parte di Fratelli d’Italia. La coalizione è chiamata a trovare una sintesi anche alla luce dei rapporti di forza tra i partiti e dei risultati ottenuti alle ultime elezioni regionali.