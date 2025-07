Saiano simula un'emergenza: sessanta operatori pronti a salvare il bosco dalle fiamme

Incendio simulato nei boschi di Saiano: maxi esercitazione di Protezione Civile

Un cittadino di passaggio a Saiano scorge un principio di incendio e segnala immediatamente il pericolo al numero unico 112 o al 115. Una chiamata che fa scattare subito l’allarme e mette in moto la catena degli interventi per fronteggiare l’emergenza e mettere in sicurezza le persone e l’ambiente.

È lo scenario dell’esercitazione in programma nella mattinata di sabato 21 giugno, a partire dalle 8.45, nella località del comune di Poggio Torriana (RN), in un’area boscata che circonda l’abitato, molto sensibile al rischio incendi.

La simulazione dello spegnimento del fuoco in un ambiente ad alta vegetazione, che vedrà impegnati 60 volontari di Protezione civile, oltre a quattro squadre di Vigili del fuoco e una di Carabinieri forestali, è organizzata dall’Ufficio territoriale di Rimini dell’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e protezione civile in collaborazione con il Coordinamento volontariato di Protezione civile di Rimini, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, i Carabinieri forestali e il concorso dell’Amministrazione del Comune di Poggio Torriana, nell’ambito dell’“Esercitazione Aib Saiano 2025”.

E proprio in preparazione dell’imminente campagna estiva contro gli incendi boschivi, l’intento è testare e rafforzare l’uniformità operativa delle squadre e la conoscenza delle dotazioni e dei mezzi a disposizione sul territorio di Valconca, Alta Val Marecchia, Valle del Marecchia e Rimini.

A questo scopo le strutture operative della provincia saranno coinvolte in una serie di azioni ben definite a cominciare dalle attività congiunte di contenimento e spegnimento dell’incendio con i moduli disponibili.

Contemporaneamente sarà prevista la gestione dei rifornimenti attraverso il rilancio dell’acqua con motopompe. Saranno quindi preparate vasche di accumulo a bordo fiume per consentire ai camion cisterna il rifornimento dei moduli in quota.

Infine, particolare attenzione, verrà attribuita al coordinamento dei mezzi di soccorso delle differenti strutture operative vista la ridotta accessibilità dell’area di intervento e la mancanza del supporto aereo ad ala rotante.