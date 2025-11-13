Sala: “Su San Siro polemica politica, serve un nuovo stadio”

Il sindaco: “Dopo 70 anni il terzo anello vibra"

"Per lo stadio c’è polemica politica. Se io fossi stato a favore del nuovo stadio, il centrodestra avrebbe detto che ero contrario. Se fossi stato contro, mi avrebbero accusato del contrario. La politica è questa". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all’assemblea nazionale dell’Anci a Bologna sul futuro di San Siro. Sala ha sottolineato la necessità di basarsi sui fatti tecnici: "Io dico che lo stadio è un San Siro in cui il terzo anello vibra, e il cemento armato, dopo 70 anni, sappiamo che fa fatica. Bisogna pensare a un monostadio, quindi andiamo avanti". Il sindaco ha anche evidenziato il ruolo del governo nel percorso: "Il ministro è attento e sensibile. Mi auguro che la strada percorsa da Milano possa essere utile anche ad altre città". Concludendo il suo intervento, Sala ha ribadito l’impegno dell’amministrazione: "In ogni caso andremo avanti".