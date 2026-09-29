Salute mentale, Rimini accende i riflettori: al via una settimana di incontri e iniziative

Dal 2 all’11 ottobre incontri, iniziative e campagne di sensibilizzazione dedicate a salute mentale, disabilità, adolescenza e terza età

In occasione della Settimana della Salute Mentale, l’Ausl della Romagna ha organizzato, attraverso i Dipartimenti di Salute Mentale e il Dipartimento di Sanità Pubblica, con la collaborazione di Comuni, Società Sportive, Enti di Promozione Sportiva ed Enti del Terzo Settore, diverse iniziative. Un ricco cartellone di dibattiti, incontri, convegni, eventi culturali, artistici e di promozione della salute, che si svilupperanno in tutto il territorio della Romagna. Alcuni eventi sono realizzati nell’ambito dell’(H) Open Day Salute Mentale promosso a livello nazionale da Fondazione Onda. Nel Comune di Rimini il cartellone di appuntamenti toccherà i temi della salute mentale, della disabilità, dell'adolescenza e della terza età, puntando su inclusione, prevenzione e contrasto allo stigma. L’apertura ufficiale delle iniziative avverrà il 2 ottobre con una giornata di festa organizzata in via Galilei a Rimini da Associazione dei Diritti degli Anziani OdV interamente dedicata alle persone anziane, focalizzata sulla sensibilizzazione legata alla fragilità e al progetto di vita e sul "Dopo di Noi". Il 6 ottobre, alle ore 16.30, all'associazione Noi Liberamente Insieme-Progetto Itaca Rimini OdV, si terrà il primo di una serie di incontri informativi su salute mentale, tra tutele e autonomie. Amministrazioni di sostegno, progetti di vita, dopo di noi, in collaborazione con l'associazione Dopo di Noi Rimini. Il programma entrerà nel vivo dal 9 all’11 ottobre con "La Rete in Piazza": le associazioni della Rete, tra cui Dopo di Noi Rimini, Noi Liberamente Insieme Progetto Itaca Rimini, crescere Insieme e Orizzonti Nuovi per la Salute Mentale saranno presenti nelle principali piazze di Rimini con stand informativi. All'interno di questa cornice, l'associazione Noi Liberamente Insieme Progetto ITACA Rimini OdV, in collaborazione con Fondazione Progetto Itaca Milano, proporrà la campagna nazionale "Tutti Matti per il Riso" per la raccolta fondi e la distribuzione di riso solidale per la sensibilizzazione sui temi della Salute Mentale. Un momento altamente simbolico è previsto per la sera del 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale: il Castel Sismondo si illuminerà di verde, aderendo alla campagna nazionale "Accendere la luce sulla Salute Mentale".