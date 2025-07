Salvini firma il decreto sull’alcolock: stop alla guida in stato di ebbrezza

Obbligatorio per chi è già stato sanzionato: il dispositivo impedisce l’avvio dell’auto se il tasso alcolemico è sopra lo zero

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto che disciplina le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione dell’alcolock, il nuovo dispositivo introdotto dal Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre. Si tratta di uno degli strumenti più incisivi per contrastare la guida in stato di ebbrezza.



L’alcolock è un sistema elettronico collegato al veicolo, dotato di un sensore elettrochimico ad alta precisione, che consente l’avvio del motore solo se il tasso alcolemico rilevato è pari a zero. Prima di mettersi alla guida, il conducente deve soffiare in un boccaglio, e solo in caso di esito negativo il veicolo potrà partire.



Il dispositivo è obbligatorio per chi è già stato sanzionato per guida con un tasso superiore a 0,8 g/l, come previsto dalle nuove norme. Il decreto firmato da Salvini fornisce linee guida dettagliate alle officine autorizzate per l’installazione e la manutenzione periodica dello strumento.



Per evitare frodi e manomissioni, gli alcolock più evoluti sono dotati di tecnologia antitruffa, in grado di riconoscere il soffio umano rispetto ad altri metodi meccanici. Inoltre, il dispositivo registra data, ora, esito del test e tentativi sospetti, dati che possono essere scaricati e usati dalle autorità competenti in caso di controlli.