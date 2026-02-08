Salvò 5000 Ebrei dalla deportazione: la Polizia di Rimini ricorda Giovanni Palatucci

Attraverso un convegno organizzato al Liceo Classico e delle Scienze Umane

Martedì 10 febbraio, in occasione dell’Anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni, avvenuta nel campo di concentramento di Dachau, la Questura di Rimini ha organizzato un convegno per gli alunni del Liceo Classico e delle Scienze Umane, con la collaborazione del corpo docenti, al fine di sensibilizzare i giovani sulle tematiche delle discriminazioni.

All’incontro, dal titolo evocativo “Il coraggio di fare la cosa giusta” parteciperanno il Questore di Rimini, il Vicario del Prefetto di Rimini, l’Assessore Juri Magrini in rappresentanza del Comune ed i vertici delle Forze dell’Ordine, con gli interventi dei relatori, lo storico Daniele Susini, la psicologa della Polizia di Stato Lucia Cola, il Procuratore Elisabetta Melotti e il docente di storia e filosofia del Liceo Classico Marco Bellini.