Sambou evita la sconfitta: Ingenito esordisce in panchina con un pari 1-1 a Termoli

A segno Magnani, poi al 92' il guizzo dell'attaccante

Termoli - San Marino 1-1

TERMOLI: Iannaccone, Tracchia, Biguzzi, Basualdo (13' st Antonacci), Magnani, Avolio (25' st Thiane), Cancello (39' st Galdo), Colarelli, Romano, Staffa (31' st Ceesay), Colabella (35' st Hysaj). A disp.: Troseli, Maggioli, Manara, De Risio. All.: D'Adderio.

SAN MARINO: Meli, Muteba, Lecchi (15' st Wanchope), Brighi, Shiba, Pesoli (4' st Useini), Di Palma (7' st Tosi), Gulinatti, Melloni (7' st Moriano), Visconti, Sambou. A disp.: Di Ghionno, Pericolini, Golfarelli, Barsi, Giacomini. All.: Ingenito.

ARBITRO: Iudicone di Formia.

ASSISTENTI: Aguzzi di Rieti e Ceraulo di Roma 2.

RETI: 18' st Magnani, 47' st Sambou.

AMMONITI: Colabella, Colarelli, Magnani, Pesoli, Gulinatti, Meli.

TERMOLI Ingenito esordisce sulla panchina del San Marino confermando la difesa a tre, con Muteba riportato a quinto. A centrocampo c'è Visconti, in procinto di lasciare il Titano, ma soprattutto Di Palma: Useini si siede in panchina. Esordio dal primo minuto per Melloni. Il Termoli schiera l'ex Biguzzi, mentre gli altri ex Manara e Maggioli non sono nell'undici titolare. Parte bene la squadra di casa, con Pesoli che ferma Colabella, mentre al 9' Romano calcia debolmente da buona posizione, facilitando la parata di Meli. Replica il San Marino al 25' con un tiro di Gulinatti alto di poco. Il Termoli, squadra molto fisica, sfiora il gol al 36' su calcio d'angolo: Biguzzi di testa sfiora la traversa. Un minuto dopo ancora Romano è pericoloso di testa, ma non inquadra il bersaglio. Il doppio rischio sveglia la squadra di Ingenito, che prende in mano il pallino del gioco, senza però creare occasioni nel finale di gara. Ripresa non memorabile, con il Termoli che passa al 63' grazie a un colpo di testa di Magnani sugli sviluppi di un corner. I Titani continuano dunque a subire reti da palla inattiva. Tosi prova a reagire, sfiorando il pari di testa al 74'. Ed è proprio Tosi al 92' a pennellare il cross che Sambou, lasciato libero dalla difesa, incorna per il definitivo 1-1. Pari giusto tra le due squadre, invischiate nella lotta playout.