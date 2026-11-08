Calcio Eccellenza girone B Sammaurese, quinta di fila: battuto il San Marino. Novafeltria e Pietracuta k.o.

Il punto sulla 12esima giornata: pari Santarcangelo a Russi, super Fratta Terme. Alle 17 il posticipo tra Castenaso e Imolese

Dopo la larga e facile vittoria del Rimini sul Medicina Fossatone, l'interesse dei tifosi biancorossi è rivolto al posticipo delle 17 tra Castenaso e Imolese: i padroni di casa devono vincere per mantenere 6 punti di distacco dal primo posto, gli ospiti non possono permettersi un'altra battuta d'arresto. Intanto la Savignanese è scivolata -9, dopo aver perso 1-0 in casa nell'altro anticipo con il Sanpaimola, che sorride assieme alla rivelazione del girone, la Valsanterno: il centrocampista con il vizietto del gol Sona firma una doppietta, i biancoazzurri regolano 2-0 il Futball Cava Ronco Forlì, ancora inchiodato al penultimo posto. Vola la Sammaurese, nonostante il -6: quinta vittoria di fila, a spese del San Marino, che invece rimane mestamente ultimo a -10 dopo i nuovi 9 punti di penalizzazione che portano il conto totale delle sanzioni a 13 punti. Sul campo, i giallorossi impiegano poco più di mezz'ora per prendere le misure ai Titani: poi arriva il micidiale uno-due firmato Mahrani e Garavini. Nella ripresa il tris di Misuraca. Oltre a al San Marino, esce sconfitto anche il Novafeltria: l'Osteria Grande espugna Secchiano 2 a 1 e rompe il digiuno di punti dopo 7 sconfitte di fila. In Alta Valmarecchia non sorride neppure il Pietracuta, battuto a Comacchio (2-0) e alla quarta sconfitta di fila. I ferraresi trovano il micidiale uno-due nella ripresa e si portano a ridosso della zona playoff, a 19 punti, assieme al Massa Lombarda e alla Fratta Terme, che si sono affrontati nello scontro diretto. Ed è una super Fratta Terme: va sotto, ma rimonta segnando tre reti con Colli, Ravaioli e Candoli. Infine il Santarcangelo trova un punto in casa del Russi: 0-0 al fischio finale.

Classifica

Rimini 33, Castenaso 24, Valsanterno 22, Imolese e Savignanese 21; Sanpaimola 20, Fratta Terme, Massa Lombarda e Comacchiese 19, Sammaurese 17, Novafeltria 15, Russi 13, Medicina Fossatone 12; Pietracuta 11, Osteria Grande 9; Santarcangelo 4, Futball Cava Ronco Forlì 2; San Marino -11.

Note: San Marino 13 punti di penalizzazione, Sammaurese 6.