Sampierana, beffa al 101': la vittoria del Sanpaimola è però meritata (2-1)

La squadra di casa ha avuto numerose occasioni

Sanpaimola - Sampierana 2-1

SANPAIMOLA: Cortesi, Sorghini (33' st Zannoni), Fusari, Ferretti, Alberani, Landini, Giovannini (21' st Bugani), Montuschi, Pelliconi, El Ghazali (50' st Correnti), Filippi (45' st Bassi). A disp.: Wangue, Milazzo, El Abbassi, Guidi, Minardi. All.: Gallamini.

SAMPIERANA: Ravaioli, Rossi, Bolognesi, Conficoni, Narducci, Lorusso, Montesi (46' st Pungelli), Cangini (33' st D.Braccini), Pieri (15' st Crociati), S.Braccini (15' st Pippi), Corzani (8' st Ariyo). A disp.: Zamagni, Di Novella. All.: Belli.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 19' st Bolognesi, 43' st Pelliconi, 56' st Zannoni

AMMONITI: Rossi, Fusari, Landini, Corzani, Lorusso, Ravaioli, Correnti, Ariyo.

CONSELICE Sampierana beffata al 101' da un volitivo Sanpaimola, su un campo appesantito dalla pioggia. Spinge la squadra di casa, che spreca al 20' con un tiro debole di Landini. Al 32' cross di Giovannini e colpo di testa alto di Pelliconi. Ancora il Sanpaimola pericoloso al 35' con un tiro a lato di Pelliconi. Terza occasione per Pelliconi al 36', che di testa non inquadra il bersaglio su cross di Giovannini. A inizio ripresa Giovannini pennella dalla sinistra, Filippi di testa, ma il risultato non cambia: ancora palla alta. Al 56' Filippi ci prova al volo su cross di Giovannini, miracolo di Ravaioli a respingere. Al 58' spreca El Ghazali. Al 64' la Sampierana passa in vantaggio in contropiede con uno spunto personale di Bolognesi, il diagonale è imprendibile per Cortesi. Nel finale i bianconeri sprecano con Davide Braccini l'occasione per il raddoppio. Gol sbagliato, gol subìto: all'87' cross di Zannoni e Pelliconi nell'area piccola batte Ravaioli. Al 101' Pelliconi fa sponda di testa per Zannoni, che al volo supera Ravaioli per la seconda volta.