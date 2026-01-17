Sampierana, beffa nell'anticipo: il Sant'Agostino passa (1-2)
Per i bianconeri a segno Narducci
Sampierana - S.Agostino 1-2
SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi (6' st Quercioli), Corzani (20' st Narducci), Rossi, Lorusso, S.Braccini, Petrini, Di Novella (17' st D.Braccini), Pippi (32' st Pungelli), Ariyo (6' st Montesi). A disp.: Zamagni, Pieri, Cangini, Conficoni. All.: Belli.
S.AGOSTINO: Costantino, Fiore, Sarti, Iazzetta, Orlandi, Roda, Frignani, Ascanelli, Nisi, Lisanti (25' st Di Benedetto, 43' st Fedozzi), Bevilacqua (20' st Vanzini). A disp.: Scotto, Guazzarini, Checchi, Gamberini, Ginesi, Pierfederici. All.: Biagi.
ARBITRO: Samaritani di Ravenna.
RETI: 35' pt Fiore, 1' st Nisi, 22' st Narducci.
AMMONITI: Ravaioli, Rossi, Petrini, Orlandi, Di Benedetto.
SAN PIERO IN BAGNO La Sampierana cade davanti al proprio pubblico contro il Sant'Agostino, alla caccia di punti salvezza. Gara equilibrata senza spunti, poi al 35' Fiore sugli sviluppi di un corner batte da due passi Ravaioli. A inizio ripresa Nisi fa il bis. Al 67' Narducci accorcia dai trenta metri. Il gol fa crescere la spinta della squadra bianconera, che sfiora il 2-2 con un tiro di Simone Braccini, poi con Quercioli, ma in entrambi i casi è super Costantino. Nell'altro anticipo di giornata, pari 0-0 tra Faenza e Sanpaimola.