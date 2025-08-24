Sampierana, buona la prima: battuto 3-0 il Fratta Terme in Coppa
Gara segnata anche da tre espulsioni
SAMPIERANA: Ravaioli, Rossi, Bolognesi, Petrini (41' st Conficoni), Narducci, Lo Russo, Quercioli, Cangini (26' st Yabre), Montesi (18' st Facciani), Carlini (38' st Pungelli), S.Braccini (37' pt Crociati). A disp.: Bianchi, Batani, Agrillo, D.Braccini. All.: Belli.
FRATTA TERME: Zavatti, Benini, Rossini (23' st Signore) Panzavolta, Sedioli, Errani (21' pt Candoli), Spadaro (23' st Diop), Branchetti, Ndiaye (33' st Gallo), Pezzi (25' Siboni), Ravaioli. A disp.: Lombardi, De Matteis, Marozzi, Milandri. All.: Malandri.
ARBITRO: Romini di Ravenna.
RETI: 10' st aut.Benini, 25' st Carlini, 40' st Bolognesi.
AMMONITI: Ravaioli, Diop, Panzavolta, Montesi, Facciani, Petrini.
ESPULSI: 34' pt Lo Russo, 25' st Sedioli, 32' st Quercioli.
SAN PIERO IN BAGNO Prima uscita ufficiale della Sampierana in coppa Italia contro la matricola Fratta Terme, subito pericolosa all'8': Narducci respinge sulla linea il tiro di Pezzi. Al 16' la Sampierana risponde con una buona giocata di Carlini sulla destra che, dopo essersi liberato di due uomini, mette al centro per l'accorrente Quercioli, il cui tiro colpisce in pieno il palo alla destra del portiere ospite. Al 19' Ndiaye ruba palla e dopo aver saltato anche il portiere bianconero tira incredibilmente a lato. Al 32' Montesi da buna posizione calcia, ma la palla va fuori di poco. Subito dopo espulsione di Lo Russo per proteste. La Sampierana in dieci passa a inizio ripresa, con Benini che appoggia all'indietro un facile pallone, ma mettendo fuori gioco il portiere Zavatti. L'autorete porta i locali in vantaggio 1-0. Al 70' Fratta Terme in dieci per l'espulsione di Carlini per fallo da ultimo uomo. Sulla punizione la palla arriva a Carlini che in diagonale batte Zavatti. All'85' Bolognesi fa tris dopo aver rubato palla al limite dell'area.