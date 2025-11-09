Sampierana, colpo a Massa Lombarda e primato con Ars et Labor e Mezzolara

A segno ancora Di Novella, poi bis di Braccini

Massa Lombarda - Sampierana 0-2

MASSA LOMBARDA: Billi, Morara, Massueme, Gadda (83’ Rambelli), Hysa, Succi (70’ Braccioli), Gramellini (57’ Simone), Diallo, Colli (57’ Zabre), Fogli, Senese. A disp.: Calonaci, Brescia, Bautista, Cavina, Badiali. All.: Bamonte.

SAMPIERANA: Ravaioli, Rossi, Crociati, Conficoni, Narducci, Lo Russo, Quercioli, Petrini (54’ Cangini), Di Novella (62’ Pieri), Braccini Simone (81’ Pungelli), Corzani (72’ Yabre). A disp.: Zamagni, Braccini Davide, Pippi, Barchi, Soldati. All.: Belli.

Marcatori: 54’ Di Novella (S), 72’ Braccini Simone (S).

Ammoniti: Gadda (M), Rossi (S), Diallo (M), Ravaioli (S), Braccioli (M).

MASSA LOMBARDA La Sampierana trova la quarta vittoria consecutiva e aggancia in vetta l'Ars et Labor, sconfitta dal Pietracuta, assieme al Mezzolara. Vittoria pesante quella in casa del Massa Lombarda, in serie positiva da otto partite. Buono il primo tempo della squadra allenata da Bamonte, che conquista il predominio territoriale, sprecando però diverse occasioni e trovando sulla sua strada un ottimo Ravaioli. Il Massa reclama anche per un paio di episodi dubbi in area avversaria. Nella ripresa però viene fuori la forza e la concretezza della squadra di Bella: al 54' Simone Braccini arriva sul fondo e pennella per il colpo di testa di Di Novella. Al 72' Simone Braccini viene lanciato in profondità e davanti a Billi inventa un pallonetto che non dà scampo all'estremo difensore locale.