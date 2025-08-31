Sampierana ferma sul pari 1-1 Il forte Mezzolara: bene Ricky Montesi e Carlini

I bianconeri sfiorano il gol vittoria nel recupero

Mezzolara - Sampierana 1-1



MEZZOLARA: Cipriani, Lo Porto (41' st Battisti), Aloisi, Morisi, Bungaja, Chmangui (38' pt Derjai, 51' st Bernardi), Ganzaroli (41' st De Lucca), Molossi, Nisi, Musiani, Fabretti. A disp.: Cinquemani, Dalmonte, Filippetti, Volonghi, Bilali. All.: Zecchi.



SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi (48' st Yabre), Narducci, Rossi, Lorusso (30' st Conficoni), Montesi, Petrini, S.Braccini (14' st Facciani), Carlini, Ariyo (34' st Pungelli). A disp.: Bianchi, Sylla, Batani, Cangini, D.Braccini. All.: Belli.



ARBITRO: Palombo di Ravenna.

RETI: 5' pt Montesi, 7' st Molossi.

AMMONITI: Bungaja, Derjai, Morisi, Lorusso.



BUDRIO La Sampierana esordisce con un pari sul campo del forte Mezzolara. Al 5' ospiti in vantaggio: veloce ripartenza dei bianconeri, Carlini sulla destra sfrutta una palla persa dagli avversari per cambiare il gioco sull'altro versante, Montesi si inserisce e a tu per tu con Cipriani lo infila di piatto sinistro. Il Mezzolara reagisce e all'8' Nisi si accentra, conclusione di destro che termina alta. Al 13' punizione di Fabretti rimpallata, la sfera arriva a Morisi che si gira e calcia di destro, ancora conclusione sopra la traversa della porta difesa da Ravaioli. Ci prova Morisi su punizione dai 25 metri al 17', la palla scavalca la barriera ma termina a lato di poco. Ancora Morisi al 31', Ravaioli blocca il tentativo da fuori area. Al 40' angolo per i locali, Bungaja al volo di piatto mette alto. Due minuti dopo angolo battuto da Fabretti, sul secondo palo Bungaja è libero, ma manca la deviazione in porta.



Nella ripresa parte bene la squadra ospite, al 47' Carlini si libera al tiro dal limite dell'area, il sinistro tocca il palo esterno. Al 50' Musiani affonda sulla destra, palla a Molossi, che controlla e calcia a giro di sinistro: palla sotto l'incrocio, è il pari. Ancora Castenaso con una punizione dalla trequarti di Morisi, Nisi non trova la deviazione all'altezza del dischetto. Al 73' Fabretti fa partire un velenoso tiro cross respinto dalla difesa bianconera. Al 76' Aloisi rientra sul destro e crossa, Nisi di testa mette a lato. All'86' mischia in area Sampierana, Nisi in scivolata mette a lato di poco. Nel recupero Sampierana vicina al gol: lo scatenato Montesi salta Derjai e si presenta in area, ma il tiro viene respinto miracolosamente da Cipriani.