Sampierana, seconda vittoria consecutiva: Montesi decide, Faenza battuto 1-0

I bianconeri agganciano il quarto posto grazie alla vittoria ottenuta sul tenace Faenza

Sampierana - Faenza 1-0

SAMPIERANA: Ravaioli, Rossi, Bolognesi, Conficoni, Narducci, Lorusso, Montesi (38' st Pippi), Petrini, Pieri, S.Braccini (46' st Cangini), Corzani. A disp.: Zamagni, D.Braccini, Pungelli, Di Novella, Ariyo, Soldati. All.: Belli.

FAENZA: Zauli, Franceschini (9' st Zoli), Gimelli, Tuzio, Bertoni, Brusi, Zani (34' st Cavolini), Missiroli (31' st Marocchi), Bonavita, Gjordumi, Lanzoni. A disp.: Ruffilli, Lika, Borini, M.Albonetti, Servadei, Navarro. All.: Cavina.

ARBITRO: Monaco di Bologna.

RETI: 8' st Montesi.

AMMONITI: Petrini, Bolognesi, Bertoni.

SAN PIERO IN BAGNO La Sampierana centra il secondo successo consecutivo battendo, tra le mura amiche, un ottimo Faenza. La partita, disputata oggi al Campodoni di San Piero, ha offerto un buon spettacolo, con grandi giocate da entrambe le formazioni.

Dopo i primi minuti di studio è il Faenza ad affondare: al 6' è Lanzoni che, liberatosi del proprio marcatore, tira da ottima posizione, ma un superlativo Ravaioli devia la palla in angolo. La partita si accende e la Sampierana risponde al 12' con Montesi, ben servito da Petrini, ma il suo tiro viene parato da Zauli.

Al 24' calcio d’angolo di Lo Russo: Conficoni arriva e salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. Si passa al 35', quando Braccini salta l’uomo, va al tiro e ancora una volta Zauli respinge in calcio d’angolo. Al 45' altra ghiotta occasione per i bianconeri, con un gran tiro di Montesi che supera il portiere, ma viene respinto sulla linea da un difensore faentino. Niente di fatto e si va al riposo.

All’8' del secondo tempo arriva il vantaggio bianconero: Corzani va sul fondo e scarica sull’accorrente Petrini che, al volo, mette al centro. Montesi, più lesto di tutti, in mezza girata realizza il vantaggio della Sampierana. Cinque minuti dopo è ancora Montesi che, vedendo il portiere fuori dai pali, tenta la sorpresa da oltre 40 metri, ma il suo tiro viene comunque intercettato da Zauli.

Il Faenza prende le redini del gioco per provare a pareggiare l’incontro, ma tutte le azioni vengono spente dall’ottima retroguardia degli uomini di mister Belli. Oggi era difficile per i faentini, che hanno trovato di fronte un ostacolo forte come Petrini, bandiera bianconera, il quale con la sua tenacia e la sua bravura in campo ha trascinato e caricato tutta la squadra, portandola alla vittoria tra gli applausi del folto pubblico presente.

Si è rivista una Sampierana di cuore, di qualità e di quantità: tre punti meritati e quarto posto in classifica, seppur in coabitazione con altre squadre.