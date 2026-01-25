Sampierana, torna la vittoria: battuto 3-1 il fanalino di coda Mesola

A segno Ariyo, Narducci e Simone Braccini

Mesola - Sampierana 1-3

MESOLA: Guidi, Valesani, Biolcati, Telloli (20' st Paganini), Ribello, Maistrello, Spano (15' st Neffati), Marangon (35' st Crosara), Davo, Cantelli, Alessio. A disp.: Finotti, Lucci, Guariento, E.Cavallari. All.: O.Cavallari.

SAMPIERANA: Ravaioli, Rossi, Crociati, Corzani, Narducci, Lorusso, Bolognesi (1' st Pieri), Petrini (32' st Cangini), Pungelli (13' st Pippi), S.Braccini (23' st Conficoni), Ariyo (45' st D.Braccini). A disp.: Zamagni, Di Novella. All.: Belli.

ARBITRO: Izzo di Faenza.

RETI: 8' pt Cantelli, 24' pt Ariyo, 6' st Narducci, 19' st S.Braccini.

AMMONITI: Biolcati, Ariyo, Alessio, Petrini, Cantelli.

PONTELANGORINO La Sampierana torna a vincere, superando 3-1 il fanalino di coda Mesola, che onora però l'impegno. La squadra di casa - oggi si giocava a Pontelangorino per l'indisponibilità dell'Angelo Duo di Mesola - parte bene e trova il gol all'8' con una conclusione a incrociare di Cantelli. I ragazzi allenati da Oscar Cavallari reclamano un possibile rigore, ma si complicano la vita al 24', quando il portiere Guidi, invece di lasciare sfilare un cross, va a bloccare il pallone, perdendolo. È angolo e dal cross arriva il colpo di testa vincente di Ariyo. Nella ripresa Narducci firma il sorpasso con una punizione che trova una deviazione in barriera. Chiude il conto Simone Braccini con un perfetto tiro a giro che non dà scampo a Guidi.