Samurai Jay, J-Ax e Ditonellapiaga scatenano piazzale Roma: le foto della Notte Rosa a Riccione

Dopo il grande concerto di piazzale Fellini, lo show dei fuochi artificiali

A Riccione il venerdì della Notte Rosa è stata nel segno di Samurai Jay, J-Ax e Ditonellapiage, le guest star del concerto di piazzale Fellini. La festa musicale ha preso il via con il pre-show firmato da Massimo Alberti e i suoi dj-set con musica anni '70, '80 e '90, che hanno scaldato il pubblico tra canti e balli. Poi l'inizio del concerto.

Ad aprire le esibizioni live è stata la talentuosa artista emergente Heva, fresca del successo nei contest radiofonici, che ha incantato la platea con l’energia di “Tutto o niente” e “Compleanno”. Subito dopo, Bels ha conquistato il pubblico con la freschezza e il ritmo travolgente delle sue tracce, regalando alla piazza l’atmosfera perfetta per un vero e proprio “Bacio all’italiana” e facendo ballare tutti sulle note della sua seguitissima hit “Scomoda”.

Attesissimo dal pubblico, Eddie Brock ha infiammato piazzale Roma con un set intenso e trascinante, facendo cantare tutti a squarciagola tra “Avvoltoi” e “Bel venerdì”, fino alle note del successo “Non è mica te”.

J-Ax, tra i volti più noti della scena rap e pop italiana, ha portato a Riccione un’esibizione ad altissima energia, proponendo una selezione dei suoi successi più amati. Il pubblico ha cantato sulle note di “Ostia Lido” e del celebre ritornello di “Maria Salvador”, per poi seguire il passaggio tra “Intro” e “Hippy Ya Yo”, fino a scatenarsi sulle rime di “Italia Starter Pack”.

Attesissima l’eclettica Ditonellapiaga con la sua carica travolgente. La cantautrice ha stregato Riccione con la sua celebre hit sanremese “Chimica”, scatenando il pubblico al grido del tormentone “E non c’è chimica... ma è una questione di chimica!”, per poi trascinare la platea nei ritmi incalzanti di “Che fastidio”, “Businessman” e “Sì lo so”.

Le sonorità si sono fatte urban e contemporanee con l’arrivo di Samurai Jay, che ha acceso la Notte Rosa con un live ad alto impatto ritmico tra melodie e barre serrate. La piazza ha risposto cantando a gran voce “Flamenco paranoia”, “Bye bye” e “Halo”, fino ai brani più amati come “Adrenalina” e “Ossessione”.

Amelie e Alma hanno tenuto alta l’energia del palco, passando poi il testimone a Massimo Alberti in vista del gran finale piromusicale della mezzanotte, in contemporanea su tutta la Riviera. "Uno spettacolo unico a Riccione, con i fuochi che hanno danzato seguendo la musica: coreografie luminose innescate sia dal palco di piazzale Roma sia dall’arenile, con oltre 6.000 scie colorate, musica e una miriade di fuochi innovativi, gestiti da un sistema ad altissima tecnologia con 8 console pirotecniche, 12 centraline di sincronizzazione e una master console", evidenzia con soddisfazione l'amministrazione comunale.



Le foto del concerto

I fuochi d'artificio

Foto del tramonto della Notte Rosa e di viale Ceccarini in rosa