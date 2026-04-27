San Clemente: prolungata la fase sperimentale del nuovo piano viabilità

Tra i nuovi interventi previsti figura la riorganizzazione della viabilità in via Annibolina

La fase sperimentale del nuovo Piano della viabilità a San Clemente è stata prolungata per altri 6 mesi, con mantenimento dello status attuale lungo le vie Maggio e Cerro, alla luce degli ottimi risultati raggiunti nella stagione invernale e delle ulteriori migliorie attese nella prossima stagione estiva.

Tra i nuovi interventi previsti figura la riorganizzazione della viabilità in via Annibolina: il tratto finale tra via Annibolina e via De Gasperi, attualmente interdetto al traffico, diventerà a senso unico con direzione di marcia dalla rotatoria “da Corrado” verso via De Gasperi. Si procederà inoltre alla realizzazione di un percorso pedonale sul lato sinistro della carreggiata. Per questo motivo verrà istituito, sempre dalla rotatoria “da Corrado”, un senso unico lungo via Giolitti fino al parcheggio pubblico “Indira Gandhi”, onde evitare una difficoltosa intersezione dei sensi marcia. Dunque, il primo tratto di via Giolitti diverrà percorribile solo a salire.

Sono questi i nuovi interventi posti in essere dall’Amministrazione comunale di San Clemente all’indomani della conclusione della prima parte di monitoraggio - 6 mesi - del nuovo Piano della viabilità.

La decisione assunta dal Comune segue all’attenta analisi dei riscontri oggettivi effettuati sul campo, alla presa d’atto di alcune istanze provenienti sia dai cittadini sia dai rappresentanti dell’associazionismo locale nonché all’esame complessivo della relazione presentata dal Comando della Polizia Locale dell’Unione Valconca. Il tutto avrà efficacia dopo la realizzazione, a breve, di alcune opere di asfaltatura nelle strade adiacenti.