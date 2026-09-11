San Clemente, torna la Maratonina del Vino: domenica la 17ª edizione

Partenza alle 9.30 dal Centro Sportivo Ernesto Coletta di Sant’Andrea in Casale. In programma la 10 chilometri agonistica, Family Run, corsa giovanile e camminate

Domenica mattina si disputerà la 17^ Maratonina del Vino “Città di San Clemente” sulla distanza di 10.000 metri. L’epicentro dell’evento sarà il Centro Sportivo Ernesto Coletta di Sant’Andrea in Casale; alle 9.30 i runners scatteranno nella corsa di Re Bacco su un tracciato di un circuito pianeggiante immerso nel verde della campagna della Valconca da ripetersi per 3 volte.

La Città del Vino “San Clemente” con la Maratonina si inserisce negli appuntamenti di rilievo in Emilia-Romagna con eventi di sport e di pratica motoria. Valori unici, di sani stili di vita che col turismo valorizza i territori, grazie allo sport, linguaggio universale conosciuto in tutto il mondo. I tracciati allestiti sono i 10.000 metri per gli agonisti, 10 o 5 chilometri per la Family Run, 3 chilometri la maratonina giovanile e 5 o 10 km per i camminatori. La Maratonina del Vino, settima tappa del Calendario Golden Events 2026, è organizzata dall’A.S.D. Golden Club Rimini International col del Patrocinio del Comune di San Clemente e si svolge sotto l’egida della Uisp.

In campo maschile i favori del pronostico sono per il ventenne Brayan Schiaratura (vincitore della scorsa edizione) che affronterà la corsa come test in vista del Campionato Italiano dei 10.000 metri in programma il 4 ottobre a Grado. Nella mischia si getteranno Marco Gambuti, Alessandro Salvatori e il senatore del podismo romagnolo Marco Oppioli. Nel gentil sesso gli occhi saranno puntati sulle super veterane Filomena Feleppa, Antonia Vicario e Sarah Fesani. Le iscrizioni on line chiuse, riaprono domenica mattina dalle ore 8.00 e ci si potrà iscrivere fino alle ore 9.00.

Il Premio di partecipazione come consuetudine è una bottiglia di vino. Nel pacco gara i partecipanti alla agonistica e alla family troveranno anche la maglia celebrativa della maratonina del vino e un kit integrazione We Are Sport della Farmacia al Ponte mentre la medaglia finisher sarà consegnata all’arrivo.

Premiazioni: Saranno premiati i primi 3 assoluti uomini e donne, i primi 3 di ciascuna delle 9 categorie maschili e femminili, le 10 società più numerose,più altri riconoscimenti e 10 premi a sorteggio.

Al cerimoniale delle premiazioni si alterneranno il Sindaco di San Clemente Mirna Cecchini, l’Assessore allo Sport Matteo Bianchi, il Presidente della Uisp Rimini Linda Pelizzoli ed il Presidente del Golden Club Rimini Gionni Schiaratura. Il programma ed il regolamento della 17^ Maratonina del Vino “è on line su www.goldenclubrimini.it.