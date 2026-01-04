San Clemente, tornano i laboratori teatrali: tra gli insegnanti Francesca Airaudo e Giorgia Penzo

Riparte da lunedì 12 gennaio il carnet di proposte di Città Teatro dedicato ai laboratori teatrali, nella location del Teatro Villa

I laboratori teatrali al Teatro Villa di San Clemente ripartono lunedì 12 gennaio, dalle 20 alle 22, con Teatro Adulti intermedio, insegnate Giorgia Penzo, mentre martedì 13 gennaio, dalle 21 alle 23, parte Teatro Comico Adulti avanzato, con Francesca Airaudo. Tanti gli appuntamenti di mercoledì 14 gennaio: dalle 16.30 alle 18 Teen Bota 1, Teatro per ragazzi 11–13 anni, con Mirco Gennari, alle 18.15 Teen Bota 2, Teatro per ragazzi 14-18 anni con Giorgia Penzo, e dalle 20.00 Progetto “Compagnia Giovani”- Perfezionamento per allievi attori.

Giovedì 15 gennaio sono due le ripartenze: Teatro GiocoVilla, per bambini 8-10 anni con Mirco Gennari (17-18,30) e Teatro Comico Base con Davide Simonetti (ore 20.30 - 22.00).

Non mancheranno gli stage di recitazione: il primo in programma sarà sabato 14 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, Capitolo XVI - da L'Idiota di Dostoevskij, workshop di perfezionamento sulla recitazione con Teodoro Bonci del Bene ([email protected], [email protected], whatsapp al numero 391-3360676). Si affronterà la lettura di un capitolo tratto da L'Idiota di Dostoevskij, il capitolo XVI, e ci si metterà alla prova recitandone una parte. Per la preparazione sono previsti training, esercizi di concentrazione e infine si affronterà il tema del personaggio. Il metodo di Teodoro Bonci del Bene si basa sull'esperienza come allievo di recitazione in Russia e la sua esperienza sul palco. La scuola che ha frequentato è nata dentro al teatro fondato da Stanislawskij, il suo pensiero è un elemento fondamentale del lavoro di Bonci del Bene.