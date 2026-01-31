San Clemente: un'auto si schianta contro una vecchia abitazione

L'impatto ha causato il crollo di una parte della casa

Ieri sera a San Clemente, attorno alle 23, un'auto si è schiantata contro una vecchia abitazione provocandone il parziale crollo.

La casa coinvolta, non più abitata, si colloca nel tratto di via Ca' Becchino che da Cevollabate scende a Fornace e poi Morciano di Romagna. L’incidente è avvenuto in un punto in cui la strada di collegamento, con direzione monte-mare, subisce una strettoia proprio in ragione della presenza di edifici su entrambi i lati della carreggiata.

L'auto ha colpito i muri dell'abitazione con il fianco sinistro, andato distrutto. Fortunatamente, il conducente del veicolo è rimasto illeso. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa nel tratto interessato dal crollo. Il Comune ha emesso apposita ordinanza.