San Fortunato a Covignano senza luce: giovedì 27 novembre l'intervento di Enel

Sarà interrotta la fornitura di energia elettrica dalle 8 alle 15

A cura di Riccardo Giannini Redazione
25 novembre 2025 16:25
San Fortunato a Covignano senza luce: giovedì 27 novembre l'intervento di Enel - Tecnici Enel
Tecnici Enel
Rimini
Attualità
Giovedì 27 novembre, nella zona di San Fortunato a Covignano, è prevista un'interruzione programmata della fornitura elettrica dalle ore 8.00 alle ore 15.30.

Il disservizio si rende necessario per consentire ai tecnici di Enel di effettuare i lavori di definitivo ripristino in seguito al guasto che lo scorso fine settimana ha interessato il quartiere, lasciando diverse abitazioni senza corrente elettrica per alcune ore.

L'intervento è finalizzato al ripristino definitivo della rete elettrica al fine di garantire la regolare fornitura del servizio ed evitare il ripetersi di analoghi disagi.

