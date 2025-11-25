San Fortunato a Covignano senza luce: giovedì 27 novembre l'intervento di Enel
Sarà interrotta la fornitura di energia elettrica dalle 8 alle 15
A cura di Redazione
25 novembre 2025 16:25
Giovedì 27 novembre, nella zona di San Fortunato a Covignano, è prevista un'interruzione programmata della fornitura elettrica dalle ore 8.00 alle ore 15.30.
Il disservizio si rende necessario per consentire ai tecnici di Enel di effettuare i lavori di definitivo ripristino in seguito al guasto che lo scorso fine settimana ha interessato il quartiere, lasciando diverse abitazioni senza corrente elettrica per alcune ore.
L'intervento è finalizzato al ripristino definitivo della rete elettrica al fine di garantire la regolare fornitura del servizio ed evitare il ripetersi di analoghi disagi.