San Giovanni in Marignano, al via il restyling dell'area del mercato

Il 70% dell'intervento finanziato da fondi regionali

Sono iniziati lunedì mattina (12 gennaio) i lavori di riqualificazione dell’area mercatale del centro storico di San Giovanni in Marignano, che coinvolgeranno piazza Silvagni e via XX Settembre, via Veneto e via della Libertà.

Il Comune si è infatti aggiudicato un finanziamento regionale dedicato allo “Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi", ottenendo un contributo pari al 70% dell’importo complessivo dei lavori che ammonta a 274.000 mila euro (192.000 da risorse regionali e 82.000 da fondi comunali).

L’intervento prevede in particolare la sistemazione e l’adeguamento tecnico dell’area mercatale di via Vittorio Veneto e, più precisamente, la sostituzione della ghiaia nelle aree dedicate alla sosta con materiali drenanti più idonei e funzionali a quel tipo di utilizzo e la realizzazione di una nuova linea di servizi con rete di cablaggio. A supporto delle attività che si svolgono in quell’area saranno infatti posizionate colonnine, a scomparsa e non, per servire in maniera più adeguata ed efficiente l’operatività delle attività di mercato, mercatino ed esposizioni sia periodiche che in occasione degli eventi.

Durante lo svolgimento dei lavori nelle aree di sosta di via Veneto, al fine di garantire la normale fruizione del centro storico e facilitare l’accesso ai locali e alle attività commerciali, i parcheggi di piazza Silvagni saranno resi disponibili anche nelle ore serali e nei giorni festivi.

Oltre a via Vittorio Veneto gli interventi, come detto, interesseranno anche piazza Silvagni, via XX Settembre e Largo della Libertà.

In piazza Silvagni è prevista la sostituzione di tutte le fioriere esistenti e verranno posizionate nuove panchine, per rendere più accogliente e fruibile il cuore del centro storico. L’intervento, infatti, ha l’obiettivo di una miglior organizzazione degli spazi, armonizzando le aree dedicate alla sosta delle auto con quelle riservate ai pedoni e alla socialità. Si tratta di arredi mobili, versatili per le diverse occasioni di utilizzo della piazza, con colori che richiamano quelli tipici del borgo e materiali che ben si inseriscono in contesti dalle caratteristiche storico-architettoniche come quelle di San Giovanni.

Le piantumazioni saranno scelte in modo da mitigare le isole di calore rendendo lo spazio più vivibile in ogni periodo dell’anno.