San Giovanni in Marignano guarda già agli eventi del 2026: la Notte delle Streghe torna dal 19 giugno

Da inizio gennaio il Granaio dei Malatesta presenta il calendario eventi del 2026

Sarà in distribuzione da inizio gennaio la cartolina con gli appuntamenti principali del 2026 di San Giovanni in Marignano, una novità che si inserisce nelle azioni di marketing territoriale del brand Il Granaio dei Malatesta.

Da La Notte delle Streghe al Capodanno del Vino, passando attraverso gli appuntamenti di primavera e il programma dell’arena estiva, un viaggio attraverso le stagioni che intreccia cultura, tradizioni, enogastronomia e spettacolo, offrendo agli operatori, ai cittadini e ai turisti uno sguardo immediato sull’offerta di intrattenimento del borgo.

“Si tratta di uno strumento semplice ma efficace - commenta l’assessora al turismo e alla cultura Federica Cioppi - pensato per promuovere San Giovanni in Marignano durante tutto l’anno e rafforzarne la vocazione di destinazione turistica, invitando a vivere il territorio in ogni periodo e a scoprire un calendario di eventi che segna ogni stagione”.

“Oltre alla promozione - prosegue Cioppi - il calendario offre agli operatori una visione d’insieme degli eventi principali, consentendo di poter organizzare con maggiore efficacia e programmare con anticipo aperture, attività, iniziative tematiche”.

Si comincia domenica 22 marzo con Primavera in piazza, l’appuntamento che celebra l’arrivo della primavera con una giornata di spettacoli, laboratori, mercatini, attività dedicate al benessere e al contatto con la natura, un programma che ha come filo conduttore le tradizioni del territorio e che ad ogni edizione trasforma il centro storico in un palcoscenico vivace di colori con molte proposte di attività e divertimento. Il secondo appuntamento è tra quelli più attesi dell’estate romagnola e non solo: La Notte delle Streghe, in programma dal 19 al 23 giugno, cinque giorni di festa e magia tra spettacoli itineranti, musica, teatro di figura e artisti internazionali. Come nel 2025 anche quest’anno La Notte delle Streghe sarà parte del palinsesto della Notte Rosa, offendo alle migliaia di ospiti della Riviera un’occasione in più per andare alla scoperta del borgo malatestiano e vivere un evento coinvolgente e suggestivo capace di sorprendere e regalare un’esperienza unica ad ogni edizione. L’estate prosegue con le tante iniziative del programma Estate fuori dal Comune, per arrivare fino al 26 e 27 settembre, il week-end del Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura, la celebrazione della cultura vitivinicola, delle tradizioni contadine e del legame autentico con la terra attraverso un salto indietro nel passato, ai primi del Novecento, quando la pigiatura dell’uva era una vera e propria occasione di festa per tutta la comunità.

L’ultimo dei quattro principali eventi marignanesi è la Fiera di Santa Lucia: si è appena chiusa con successo l’edizione 2025 e la prossima è programmata per il 12 e 13 dicembre 2026.

Oltre ai quattro eventi che segnano il ciclo delle stagioni, il 15 febbraio si festeggia il Carnevale, tornano le attesissime serate di Itinerari letterari e musicali, la stagione teatrale al Teatro A. Massari (fino ad aprile poi si ricomincia a novembre), e l’imperdibile mercatino di antiquariato e modernariato Il Vecchio e l’Antico, ogni quarta domenica del mese, eccetto luglio e agosto.