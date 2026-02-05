San Giovanni in Marignano: il Comune apre le porte ai giovani tra Servizio civile e tirocini

L'Amministrazione marignanese sta portando avanti una visione integrata dell'accoglienza giovanile

San Giovanni in Marignano, la Sindaca Bertuccioli: "Il Comune apre le porte ai giovani: Servizio civile, tirocini e PCTO per costruire il futuro".

Un Comune che si fa scuola e palestra di cittadinanza. La Sindaca Michela Bertuccioli esprime il suo orgoglio per la presenza di giovani che hanno scelto un esperienza all'interno dell'ente comunale e servizi annessi per il loro percorso di crescita, dai volontari del Servizio civile agli studenti universitari e delle scuole superiori.

"Vedere i nostri uffici animati dall'energia di ragazzi e ragazze è il segno di una comunità che guarda avanti," dichiara la Sindaca. "Desideriamo che il Comune sia per loro non solo un luogo di servizi, ma uno spazio di formazione autentica."



L'Amministrazione marignanese sta portando avanti una visione integrata dell'accoglienza giovanile che vede vari ambiti di azione, dal Servizio civile universale, con giovani impegnati in progetti di supporto alla comunità, cuore pulsante della solidarietà locale, ai tirocini universitari di studenti che mettono alla prova le competenze accademiche in settori specifici dell'amministrazione, portando innovazione e ricerca, senza dimenticare i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) dove ragazzi e ragazze delle scuole superiori muovono i primi passi nel mondo del lavoro, scoprendo il valore del servizio pubblico.

“Un ringraziamento anche ai responsabili e ai dipendenti comunali che collaborano in questi percorsi – conclude la Bertuccioli - affiancando i giovani. Grazie alle ragazze e ragazzi che scelgono di mettersi in gioco. Il loro contributo è fondamentale nella sua dinamicità, sensibilità ed innovazione. La loro è una presenza preziosa che ci aiuta a progettare una San Giovanni in Marignano a misura di futuro."