San Giovanni in Marignano: il Teatro Europeo Plautino apre i casting per attrici e attori

Le selezioni si svolgeranno al Teatro Massari, dal 25 al 30 maggio

Il Teatro Europeo Plautino è alla ricerca di attrici e attori per le prossime produzioni teatrali. Sono aperte le selezioni per attrici e attori professionisti di età scenica compresa dai 24 ai 40 anni e che siano disponibili per un periodo di circa 7 mesi, da aprile 2026 a ottobre 2027, incluse le prove (con pausa durante le feste di Natale). Le selezioni si svolgeranno al Teatro Massari di San Giovanni in Marignano, dal 25 al 30 maggio. Gli spettacoli verranno rappresentati in matinée dedicate agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia.

Il termine per presentare le candidature è sabato 16 maggio. Il candidato/a dovrà inviare una 𝐦𝐚𝐢𝐥 a [email protected] con oggetto “Candidatura Attore/Attrice” inserendo in allegato: cv in formato pdf (completo di età, residenza/domicilio, patente, formazione, esperienze lavorative, ruoli.), e 3 foto in bassa risoluzione: 1 primo piano, 1 figura intera e 1 foto di scena.

Ai candidati/e viene richiesta la patente B e disponibilità al tipo di tournée proposta: l’offerta non si concilia con altri impieghi nel periodo richiesto.

La compagnia invierà una comunicazione ai profili selezionati inserendo data ed orario di convocazione al provino.“Siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti – sottolinea il direttore artistico Cristiano Roccamo -.Il provino sarà libero ma viene chiesta attinenza alla linea della compagnia proponendo estratti dalle opere di Plauto, Sofocle, Aristofane, Goldoni e Pirandello. Vi aspettiamo”.