San Giovanni in Marignano, la biblioteca raddoppia i suoi spazi e apre nuova ludoteca

È inoltre attivo il box esterno per la restituzione dei libri, 24 ore su 24, anche nei giorni festivi

La biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano ha cambiato volto grazie a un radicale intervento di riprogettazione degli spazi, che ha portato la superficie complessiva da 95 a oltre 200 metri quadrati ed ha previsto anche alcune migliorie sull’esterno, in particolare la sostituzione delle tende ormai usurate e un intervento di tinteggiatura del balcone centrale.

L’intervento è stato reso possibile grazie alla vittoria di un bando finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’ampliamento ha così consentito di realizzare due nuove sale studio, una stanza dedicata alla prima infanzia (0-6 anni) e una sala polifunzionale “Young Adult”. Quest’ultima ospita una collezione libraria specializzata, una sezione dedicata ai fumetti e una ludoteca con 60 giochi da tavolo e di ruolo, oltre a postazioni per lo studio e attrezzature per videoproiezioni e produzioni multimediali. L’allestimento è stato completato con un sistema a parete destinato alle mostre d’arte: in questi giorni si può visitare Perimetri urbani, con le immagini realizzate dai giovani che hanno partecipato al corso di fotografia organizzato la scorsa primavera. È inoltre attivo il box esterno per la restituzione dei libri, 24 ore su 24, anche nei giorni festivi.

Uno sguardo ora ai dati che tra il 2025 e il 2026 testimoniano una crescita significativa dell’utilizzo della biblioteca. Nel primo anno sono stati registrati oltre 800 accessi alle 22 nuove postazioni studio, mentre anche i prestiti complessivi hanno fatto registrare un incremento importante, trainato proprio dai giovani: sono infatti passati da 2.654 nel 2023 a 3.830 nel 2025.