San Giovanni in Marignano, la sindaca incontra i residenti delle frazioni

L’amministrazione comunale avvia un nuovo ciclo di incontri con i cittadini

La Giunta comunale di San Giovanni in Marignano torna a incontrare la cittadinanza con un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla condivisione dei progetti in corso, all’ascolto e al confronto sulle prospettive di sviluppo del territorio.

L’iniziativa, intitolata Frazioni al centro. Per una visione comune di San Giovanni in Marignano, è nata con l’obiettivo di valorizzare ogni luogo del territorio, promuovendo un dialogo diretto con i residenti che lo vivono e abitano sui temi di pianificazione urbana, viabilità, servizi e qualità della vita.

Qui di seguito il calendario degli appuntamenti: Lunedì 13 ottobre – Centro Storico (sala del consiglio comunale): Il nuovo volto dell’area mercatale. Lunedì 20 ottobre – Pianventena (sala parrocchiale): Pianventena si rinnova: la nuova idea di spazio urbano. Lunedì 27 ottobre – Montalbano (Taverna del monte): Luoghi identitari: pianificazione e prospettive per il futuro. Mercoledì 5 novembre – Santa Maria in Pietrafitta (bar Santa Maria): Viabilità e territorio: idee e interventi per una nuova mobilità.

“Gli incontri rappresentano un’ulteriore occasione per rafforzare il legame tra amministrazione comunale e comunità - afferma la Sindaca Michela Bertuccioli -, occasioni per illustrare i progetti in corso, approfondendo insieme le priorità di ciascuna frazione e raccogliendo proposte, bisogni e suggerimenti per orientare le future scelte di governo del territorio. In questi mesi abbiamo dato avvio a diverse iniziative che contribuiranno a definire il nuovo volto di San Giovanni in Marignano: dalla riqualificazione degli spazi urbani alla pianificazione di interventi sulla viabilità e sul polo produttivo fino ai progetti di valorizzazione dei luoghi identitari, così fondamentali nell’immaginare il nostro domani”.