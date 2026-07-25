San Giovanni in Marignano: più risorse per sociale, scuole e promozione del territorio

Sul fronte degli investimenti vengono previsti ulteriori 60.000 euro per finanziare nuovi arredi e attrezzature per le scuole e interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali

Nella seduta di venerdì 24 luglio il consiglio comunale ha approvato la variazione di assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il provvedimento che certifica la solidità dei conti del Comune e consente all'amministrazione di rafforzare gli interventi a favore della comunità, confermando al tempo stesso la sostenibilità finanziaria dell'ente.

“Nonostante un contesto economico ancora complesso, segnato dagli effetti delle tensioni internazionali, dall'aumento dei costi energetici e dai nuovi vincoli imposti alla finanza pubblica, il Comune di San Giovanni in Marignano conferma una situazione finanziaria solida e in equilibrio - commenta l’assessora al bilancio Francesca Pieraccini. Questo risultato è frutto di una gestione prudente e attenta delle risorse pubbliche, che ci permette di continuare a investire sui servizi e sulle priorità della nostra comunità”.

“Sul fronte delle entrate tributarie - prosegue la Pieraccini - gli incassi derivanti da IMU e addizionale comunale risultano pienamente in linea con le previsioni di bilancio. Tra le entrate extratributarie si registrano maggiori risorse derivanti dal Canone Unico e dai dividendi delle società partecipate. Viene inoltre applicato al bilancio il contributo regionale di 58.000 euro destinato al trasporto degli studenti con disabilità delle scuole superiori”.

L'assestamento rafforza alcune delle principali priorità dell'amministrazione comunale.

“Tra le principali misure approvate - precisa la Pieraccini - figurano il potenziamento dei servizi dedicati alle persone con disabilità, con ulteriori 15.000 euro destinati al servizio educativo, portando l'impegno complessivo a oltre 348.000 euro - una delle voci di spesa più consistenti del nostro bilancio - e un incremento di 30.000 euro del fondo destinato ai contributi per cittadini e famiglie in difficoltà. Una scelta che nasce dalla consapevolezza delle difficoltà economiche che stanno interessando anche il territorio marignanese, con particolare riferimento al comparto tessile-manifatturiero e alle ricadute sul mercato del lavoro. L'amministrazione ha già programmato un confronto con le organizzazioni sindacali per definire azioni condivise a sostegno delle famiglie colpite da situazioni di disoccupazione o cassa integrazione”.

Proprio con riferimento allo sviluppo economico del territorio, l'assestamento conferma la volontà di continuare a investire nella promozione, attraverso l'incremento di 37.000 euro delle risorse destinate alle manifestazioni culturali e alle attività di promozione turistica, elementi ritenuti strategici per sostenere l'economia locale.

Sul fronte degli investimenti vengono previsti ulteriori 60.000 euro per finanziare nuovi arredi e attrezzature per le scuole e interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali.

“Il provvedimento evidenzia inoltre la buona salute finanziaria dell'ente, commenta l’assessora. Non ci sono debiti fuori bilancio, i fondi di accantonamento risultano pienamente adeguati e la situazione di cassa si conferma particolarmente positiva, con quasi 4,9 milioni di euro disponibili al 30 giugno e nessun ricorso all'anticipazione di tesoreria. Anche i tempi di pagamento ai fornitori continuano a essere inferiori ai termini previsti dalla legge”.

A conferma della gestione virtuosa delle finanze comunali, l'amministrazione ricorda inoltre l'estinzione anticipata, deliberata nei mesi scorsi, di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti in scadenza nel 2043, con la conseguente riduzione del debito dell'ente di oltre 215 mila euro.

“Con l'approvazione dell'assestamento generale e della salvaguardia degli equilibri di bilancio - conclude la Pieraccini - il Comune di San Giovanni in Marignano conferma la tenuta dei propri conti pubblici e la capacità di affrontare un contesto economico difficile senza rinunciare agli investimenti, alla qualità dei servizi, al sostegno delle fasce più fragili della popolazione e alla valorizzazione del territorio”.