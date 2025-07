San Giovanni in Marignano, punto di raccolta dei rifiuti ingombranti spostato nel parcheggio di Via Gobetti

Il servizio sarà disponibile ogni sabato dalle 14:00 alle 18:30

Cambia la sede del punto di raccolta mobile per i rifiuti ingombranti a San Giovanni in Marignano. Da questa settimana, il contenitore, frutto della collaborazione tra Hera e il Comune, è posizionato nel parcheggio di Via Gobetti. Il servizio continuerà a essere offerto ogni sabato dalle 14:00 alle 18:30.

L'iniziativa mira a facilitare i cittadini nel corretto smaltimento di quei rifiuti urbani che, per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere conferiti tramite il servizio di raccolta ordinario. Come sempre, sarà presente un operatore qualificato di Hera per assistere i cittadini nel deposito dei materiali, garantendo un servizio efficiente e guidato. Offrire un punto di raccolta facilmente accessibile per i rifiuti ingombranti è un passo concreto verso una gestione dei rifiuti più sostenibile e una maggiore consapevolezza civica.