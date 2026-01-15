San Giovanni in Marignano, si rinnova la tradizione: torna il rito della Benedizione degli animali

L'evento di domenica 18 gennaio prenderà il via alle ore 10:15 in Piazza Silvagni

Domenica 18 gennaio, in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, Piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano tornerà a ospitare la storica e sentita cerimonia della Benedizione degli animali e dei mezzi agricoli.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di San Giovanni in Marignano con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, registra la collaborazione della Parrocchia di San Pietro Apostolo e la partecipazione tecnica di Abbaio Camp, scuola di formazione cinofila del territorio.

L'evento prenderà il via alle ore 10:15 in Piazza Silvagni con una breve passeggiata guidata dagli educatori di Abbaio Camp.

A seguire, alle ore 10:45, il momento centrale della mattinata con la benedizione degli animali, seguita da quella dei mezzi agricoli, simbolo della vocazione rurale di San Giovanni. Come da tradizione, ai partecipanti verrà consegnato il pane benedetto e l’immagine sacra del Santo, protettore degli animali. La manifestazione si concluderà con la Santa Messa delle ore 11:15 presso la Chiesa di San Pietro.

Per permettere il sicuro svolgimento dell'evento e il passaggio dei partecipanti e dei mezzi, è prevista la chiusura al traffico del tratto di via Roma compreso tra Piazza Pascoli e via Veneto, dalle ore 9:30 di domenica 18 gennaio fino al termine della manifestazione.