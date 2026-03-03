San Giovanni in Marignano, un altro prestigioso riconoscimento per la scrittrice Milena Renzi

Ha ricevuto il titolo accademico onorario "Honorary Great Contemporary Writer"

La scrittrice marignanese Milena Renzi è stata insignita del titolo accademico onorario di “Honorary Great Contemporary Writer”, conferito il 1° marzo 2026 dalla International Academy of Rome. La motivazione parla di "straordinari risultati professionali, culturali, artistici ed etici" e di contributo alla diffusione dei valori umanistici e del dialogo internazionale.

Attiva dal 1990 come autrice e giornalista, con sedici romanzi e oltre duecento articoli pubblicati, Renzi ha attraversato India e Medio Oriente non come semplice osservatrice, ma come testimone partecipe di realtà complesse. Nei suoi testi ritornano i temi della condizione femminile, dei diritti, dell’identità religiosa, del confronto tra culture. Non come slogan, ma come materia narrativa. La sua traiettoria non separa mai la parola dall’azione. Progetti solidali, iniziative culturali, raccolte fondi ospedaliere, percorsi formativi nelle scuole, impegno nel centro antiviolenza “Rimini Rete Donna – Ricostruire Domani”: la letteratura, grazie a lei, è diventata spazio di responsabilità civile. "La scrittura non è mai stata solo narrazione – afferma –. È responsabilità. È scelta. È ponte tra mondi che sembrano inconciliabili".

A giorni uscirà ufficialmente l'ultima fatica di Milena renzi, "La Vigna del Fontego", un thriller storico inaspettato che indaga memoria, potere e verità nascoste. Parallelamente prende forma Dio contro Dio, romanzo costruito su due destini speculari, dedicato al fragile equilibrio tra Occidente e Medio Oriente.