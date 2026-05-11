San Giovanni in Marignano: una rete di sportelli gratuiti al servizio del cittadino

Dall’assistenza alle famiglie al supporto digitale, fino all’ascolto psicologico e antiviolenza: ecco tutti i servizi attivi sul territorio marignanese

Il Comune di San Giovanni in Marignano consolida e amplia la propria rete di servizi di prossimità. Grazie alla collaborazione tra il Distretto di Riccione, le realtà del terzo settore e l’amministrazione comunale, sono oggi attivi alcuni sportelli gratuiti pensati per rispondere ai bisogni concreti della cittadinanza, dalla gestione della fragilità, all’orientamento psicologico, fino alla semplificazione digitale.

Presso la Galleria Marignano (via V. Veneto, 15) sono operativi quattro punti di ascolto e orientamento fondamentali per la coesione sociale:

- Sportello assistenti familiari: per orientare le famiglie nell'individuazione di assistenti familiari (badanti) e fornire informazioni sull'assunzione in regola. Riceve il mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 (per appuntamenti: 3313649850);

- Psicologo di quartiere: servizio di ascolto e orientamento psicologico distrettuale. Attivo il martedì dalle 15:00 alle 18:00 (per appuntamenti: 3347052222);

- Sportello informa immigrati: supporto per la compilazione della modulistica e informazioni generali. Attivo il martedì dalle 10:30 alle 13:00 (per appuntamenti: 3492872887);

- Sportello antiviolenza "Chiamachiama": presidio distrettuale di aiuto e sostegno per situazioni di violenza. Offre un servizio di supporto telefonico attivo h24 al numero 33576615012.

E' inoltre attivo il Punto Digitale Facile presso la Casa della Cultura (piazza Silvagni, 24 – 1° piano), gestito dalla cooperativa "Il Gesto", che mira a rendere i cittadini indipendenti nel rapporto con la pubblica amministrazione. Gli operatori offrono supporto per l'attivazione e l'utilizzo dello SPID, del Fascicolo Sanitario Elettronico, per la gestione delle pratiche INPS, per l'utilizzo dell’App IO, la registrazione della patente digitale e i pagamenti tramite PagoPA. Ecco gli orari: giovedì dalle 18:30 alle 20:30.