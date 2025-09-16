San Giuliano Milanese, operaio muore cadendo dal tetto durante il montaggio di pannelli solari

A perdere la vita un 36enne, dopo un volo di 10 metri

Tragedia questa mattina (martedì 16 settembre) a San Giuliano Milanese, dove un operaio di 36 anni è morto dopo essere precipitato per circa dieci metri mentre stava montando dei pannelli solari sul tetto di un capannone di un'azienda specializzata nel trasporto, smaltimento e stoccaggio di rifiuti speciali e ordinari, tra cui anche pannelli solari. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto da un’impalcatura mentre era al lavoro. L’allarme è stato lanciato dai colleghi e, all’arrivo dei soccorritori, intervenuti anche con l’elicottero, l’operaio era già deceduto. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.