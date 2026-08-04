San Leo, al Forno e Bottega arriva il “Paga e Preleva”: contanti disponibili direttamente in cassa

Grazie alla collaborazione con RivieraBanca, il servizio PagoBANCOMAT permette a residenti e visitatori di prelevare durante un acquisto

Un nuovo servizio di prossimità per residenti e visitatori del borgo: grazie alla collaborazione con RivieraBanca, sarà possibile prelevare contanti direttamente alla cassa durante un acquisto.

Innovazione, prossimità e comunità si incontrano nel centro storico di San Leo. Presso il Forno e Bottega di San Leo, gestito dalla Cooperativa di Comunità Fer-Menti Leontine, è stato attivato il servizio PagoBANCOMAT “Paga e Preleva”, che consente ai clienti di ritirare contanti direttamente alla cassa contestualmente a un acquisto.

Un servizio semplice nella sua operatività, ma particolarmente significativo per il valore che assume nei territori dell’entroterra: rendere più accessibile il contante, rafforzare i servizi di prossimità e valorizzare esercizi che non sono soltanto luoghi di vendita, ma anche spazi di relazione, presidio sociale e vita quotidiana.

Il nuovo servizio permette infatti al cliente di effettuare un prelievo di denaro contante durante il pagamento di uno scontrino, utilizzando il circuito PagoBANCOMAT. Una possibilità che assume un valore particolare nei borghi e nelle aree interne, dove la presenza di servizi essenziali rappresenta una condizione fondamentale per la qualità della vita di residenti, famiglie, anziani, attività economiche e visitatori.

RivieraBanca ha scelto di promuovere l’attivazione del servizio in una realtà che rappresenta pienamente l’identità della banca di territorio: non solo un esercizio commerciale, ma un punto di riferimento capace di unire economia locale, relazioni, filiera corta e cura del borgo.

Fer-Menti Leontine, un modello di comunità

La Cooperativa di Comunità Fer-Menti Leontine nasce nel 2019 a San Leo ed è indicata come la prima cooperativa di comunità della provincia di Rimini. Oggi conta 122 soci e 9 dipendenti, molti dei quali giovani del territorio, e negli anni ha costruito un percorso che unisce lavoro, servizi, cultura e partecipazione.

Tra i progetti più concreti ci sono il Forno di San Leo e la Bottega di San Leo. Il forno produce quotidianamente pane e prodotti da forno con attenzione alle materie prime locali, alla filiera corta e ai tempi lunghi delle lavorazioni. La bottega rappresenta invece un servizio essenziale per il paese: un punto vendita, una vetrina per i produttori locali e un luogo di incontro per abitanti e turisti.

Nel tempo Fer-Menti Leontine ha affiancato all’attività quotidiana anche eventi, laboratori, percorsi di valorizzazione del territorio e iniziative culturali. Una progettualità che ha contribuito a rendere San Leo un laboratorio concreto di rigenerazione delle aree interne, capace di trasformare un margine geografico in un centro di relazioni e opportunità.

Una collaborazione costruita nel tempo

L’attivazione del servizio “Paga e Preleva” si inserisce in una relazione già consolidata tra RivieraBanca, RivieraMutua e Fer-Menti Leontine. Nel corso degli anni, la cooperativa è stata accompagnata e valorizzata anche attraverso iniziative dedicate alla comunità e ai soci, confermando una collaborazione che va oltre il singolo intervento e guarda alla crescita complessiva del territorio.

RivieraMutua ETS, espressione dell’impegno mutualistico di RivieraBanca, ha promosso l’iniziativa “Nel cuore di San Leo – camminando tra storie e botteghe”, un’esperienza gratuita ed esclusiva per i soci realizzata insieme ai referenti locali della cooperativa. Il programma prevedeva la visita al forno e alla bottega, un percorso tra le botteghe artigiane, la visita ai luoghi storici e un momento conviviale con prodotti del territorio.

La cooperativa è stata inoltre raccontata a livello nazionale come esperienza virtuosa: il forno e la bottega sono stati tra i progetti presentati in occasione dell’Assemblea annuale degli Enti soci di Federcasse, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’interno del documentario “La forza dei sogni”.

Le dichiarazioni

“Crediamo che l’innovazione abbia valore quando migliora concretamente la vita delle persone e rafforza i servizi di prossimità – dichiara il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari –. L’attivazione del “Paga e Preleva” presso il Forno e Bottega di San Leo racconta bene il nostro modo di essere banca cooperativa: vicini ai territori, alle comunità e alle realtà che generano valore e hanno soci giovani, attivi e ricchi di volontà”.

“Siamo convinti che garantire nuovi servizi agli abitanti di San Leo e ai turisti che arrivano nella nostra città sia essenziale – sottolinea il presidente di Fer-Menti Leontine Marco Angeloni – e abbiamo accolto con interesse l’invito di RivieraBanca ad attivare insieme questo innovativo sistema di ‘cash back’ che permette alle persone di ritirare denaro direttamente alla cassa”.

La celebrazione dell’iniziativa si è svolta domenica 2 agosto a San Leo alla presenza del presidente di RivieraBanca Fausto Caldari, del sindaco di San Leo Leonardo Bindi, del presidente di Fer-Menti Leontine Marco Angeloni, del membro dei Comitati Locali RivieraBanca Fabrizio Pesaresi e del parroco Don Giuliano Boschetti.

Con questa attivazione, RivieraBanca conferma la volontà di interpretare la tecnologia non come fine, ma come strumento al servizio delle persone. In un borgo come San Leo, dove la comunità ha saputo trasformare forno e bottega in luoghi di lavoro, cultura e relazione, il “Paga e Preleva” diventa un ulteriore tassello di un modello di sviluppo locale sostenibile.