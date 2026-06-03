San Leo: al Palazzo Mediceo la presentazione del romanzo “Identiche” di Ilva Sartini

“Identiche” affronta il tema dell’identità, dei legami familiari e delle scelte che possono segnare il destino delle persone

Un appuntamento dedicato alla letteratura e al confronto sui grandi temi dell’identità personale e delle relazioni umane.



Domenica 7 giugno, alle ore 17.30, nello scenario del Palazzo Mediceo di San Leo, sarà presentato il romanzo “Identiche” di Ilva Sartini. Ad aprire l’incontro sarà Ottavia Borghesi, consigliera provinciale e coordinatrice PD Valmarecchia. A seguire, l’autrice dialogherà con Cristiano Varotti, autore e presidente di Supernova, in una conversazione dedicata ai contenuti e alle suggestioni del libro.

“Identiche” affronta il tema dell’identità, dei legami familiari e delle scelte che possono segnare il destino delle persone. Attraverso una narrazione ricca di sfumature psicologiche, il romanzo propone una riflessione sul rapporto tra somiglianze e differenze, trasformandole nel filo conduttore di un percorso di ricerca personale. L’iniziativa offrirà al pubblico l’opportunità di incontrare l’autrice, approfondire la genesi del romanzo e confrontarsi sui temi al centro della storia in una cornice di particolare fascino storico e culturale. Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo con prodotti del Forno e Bottega di San Leo.