San Leo Festival 2025: otto secoli dopo, la musica celebra il Cantico delle Creature

Un omaggio a San Francesco tra poesia, teatro musicale e rinascimentale. In scena anche i giovani talenti del Campus Nazionale dei Licei Musicali

Una nuova edizione del San Leo Festival, rassegna musicale di alto profilo culturale, si appresta ad arricchire la stagione estiva della Città di San Leo. Il San Leo Festival, diretto da Marco Papeschi, dedica le serate dell’edizione 2025 a San Francesco, ricordando gli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature. Concerti diversi che offrono al pubblico la musica rinascimentale dell’Anonima Frottolisti, l'opera di teatro musicale “Francesco e Chiara" in forma narrata, le poesie di Alda Merini recitate da Dora Romano e musicate dai docenti del Campus Nazionale dei Licei Musicali, il cui concerto chiude il Festival. La manifestazione potenzia la simbiosi con il mondo della formazione, come sottolinea la Presidente di Legamidarte, Stefania Vasetti, che afferma “la nostra missione è da sempre la produzione di spettacoli che sono il risultato della presenza di artisti che dedicano ai giovani la loro competenza, perché il pubblico e la professionalità di domani sono il futuro in cui oggi ogni istituzione dovrebbe investire”. Il 5 luglio sera il Palazzo Mediceo e alcune abitazioni private diverranno balcone di una piazza su cui si affaccerà la musica, i sessanta studenti che formeranno l’Orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali chiuderanno il San Leo Festival il 26 luglio nella stessa piazza con un concerto che avvolgerà pubblico e paese in una magica atmosfera di suoni e immagini.

"L’edizione 2025 con una programmazione appositamente dedicata alla memoria di San Francesco sarà certamente in grado di replicare il successo delle scorse edizioni e avvicinare sempre più pubblico alla nostra Città grazie concerti, performance artistiche masterclass di perfezionamento musicale –riferisce il Sindaco di San Leo, Leonardo Bindi.Sono particolarmente lieto poi di ospitare la nona edizione del Campus nazionale musicale dei Licei musicali, che consentirà rivolto a giovani artisti di vivere un’esperienza unica inserita nel contesto del San Leo Festival tra concerti e corsi di perfezionamento musicale e vivere la musica a 360°. La calda accoglienza di cittadini, visitatori e amanti della musica, sia un auspicio per la buona riuscita del San Leo Festival 2025”.