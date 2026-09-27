San Leo Festival, il Duomo risuona di lirica con Sakurai, Higa e Montanasari
Si è conclusa la rassegna dedicata alla lirica con un concerto di Romanze e Arie nella suggestiva cornice del Duomo di San Leo
A cura di Redazione
27 settembre 2026 12:33
Ieri sera nella splendida cornice del Duomo di San Leo, unico nel suo genere per storia e qualità in fatto di acustica, si è conclusa la rassegna dedicata alla lirica, inserita all'interno del San Leo Festival 2026 diretto da Anacleto Gambarara.
La serata ha visto come protagonisti la pianista Shizuka Sakurai, la soprana Reiko Higa e il tenore Mauro Montanasari esibirsi in Romanze e Arie.