San Leo Festival, il Duomo risuona di lirica con Sakurai, Higa e Montanasari

Si è conclusa la rassegna dedicata alla lirica con un concerto di Romanze e Arie nella suggestiva cornice del Duomo di San Leo

Ieri sera nella splendida cornice del Duomo di San Leo, unico nel suo genere per storia e qualità in fatto di acustica, si è conclusa la rassegna dedicata alla lirica, inserita all'interno del San Leo Festival 2026 diretto da Anacleto Gambarara.

La serata ha visto come protagonisti la pianista Shizuka Sakurai, la soprana Reiko Higa e il tenore Mauro Montanasari esibirsi in Romanze e Arie.